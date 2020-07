Britská polícia zatkla štyroch mužov podozrivých z plánovania teroristických útokov

Ozbrojení policajti zatkli troch mužov vo veku 17, 27 a 31 rokov na dvoch adresách vo východnom Londýne, pričom ich neozbrojení kolegovia zadržali štvrtého 32-ročného muža v grófstve Leicestershire.

Londýnska Metropolitná polícia uviedla, že neboli vystrelené žiadne náboje, ale 27-ročného muža pohrýzol pri zatýkaní do chodidla policajný pes, a tak zadržaného odviezli ho do nemocnice. Jeho zranenia by nemali byť vážne, dodala polícia. "Všetci štyria muži boli zatknutí pre podozrenie z objednávky a prípravy teroristických činov alebo navádzania na ne," napísala polícia v oznámení.

"Policajti v súčasnosti v rámci vyšetrovania prehľadávajú spomínané tri adresy a domová prehliadka prebieha aj na štvrtej adrese vo východnom Londýne," doplnila polícia. Metropolitná polícia tiež informovala, že jej pomáhali príslušníci protiteroristického policajného útvaru z anglického regiónu East Midlands a z grófstva Leicestershire. Akciu označila za "proaktívne vyšetrovanie".