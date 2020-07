Rudolf (72) opísal chvíle hrôzy: Vlaky boli v sebe a vyliezali z nich zakrvavení ľudia! Bolo to strašné

Svedectvo Rudolfa Holého, ktorý v čase nešťastia v neďalekom lyžiarskom areáli vykonával výkopové práce, priniesol Blesk.cz. „Počul som húkanie vlaku a potom ranu. Vzal som švorkolku a šiel som na stanicu. Nechal som ju tam a bežal som ani 300 metrov po koľajniciach.“

Hororový pohľad

Holý bol prvý, kto dorazil na miesto tragédie. „Vlaky boli v sebe. Z nich vyliezali zakrvavení ľudia. Najskôr som vbehol dovnútra modrého vlaku. Sprievodkyni tiekla krv a bola v šoku. Vyviedol som ju von. Tam som narazil na strojvedúceho. Chytil som ho a ťahal ho ďalej od vlaku. Mal som strach, aby vozeň nezačal horieť. On neustále opakoval: Ježiši, čo som to urobil, čo som to urobil.“

Keď senior vbehol do druhej havarovanej súpravy, zbadal ťažko zraneného. „Tu to už bolo oveľa horšie. Na zemi ležal človek a ľudia sa ho snažili oživovať. Začal som ťahať von cyklistu. Mal dieru v tvári, asi zlomené čeľuste a tvár celú od krvi. Dostal som ho z vlaku. Šlo o Nemca, potom s ním letel vrtuľník do Saska,“ uviedol Holý, ktorý sa následne vrátil späť do zničeného vozňa.

„Strojvedúci ležal skrútený vpredu v troskách kabíny. Boli na ňom plechy, sedačky, nemohol von a kričal o pomoc. S ním tam boli uväznení ešte dvaja cestujúci. Mal som len holé ruky a dostať ich von nešlo.“ Holý tak zavolal kamarátovi, nech prinesie páčidlo. Medzitým už ale dorazili hasiči a uväznených ľudí vyslobodili.

Senior sa potom vrátil na stanicu pre švorkolku a s ňou od vlaku prevážal po koľajniciach k sanitkám a vrtuľníkom zranených. „Bolo to strašné. Už nechcem niečo takého prežiť,“ dodal.

Tragická chyba rušňovodiča, splietol si dni?

Doterajšie zistenia okolností nehody naznačujú, že vinníkom je strojvedúci RegioSharku. Policajti ho vypočuli a prepustili, obvinenie zatiaľ napadlo. Príčiny zrážky zisťuje železničná inšpekcia. „Z nahrávok medzi strojvedúcim a dirigujúcim dispečerom jednoznačne vyplýva, že bola dohoda, že sa vlaky budú križovať v Perninku. Tam sa mu mali oba nahlásiť, a on by ich potom pustil ďalej,“ vysvetlil generálny inšpektor Jan Kučera. Lenže strojvedúci RegioSharku, ktorý smeroval do Karlových Varov, v stanici nepočkal a pokračoval ďalej.

Zdroj: TASR/AP

Je však možné, že sa poplietol, údajne si v posledných dňoch menil služby a mohol si myslieť, že je štátny sviatok, ktorý bol deň predtým. Na sviatok by totiž protiidúcu súpravu RegioNovu nestretol, lebo tá jazdí len počas pracovných dní.

Náraz v 100-kilometrovej rýchlosti

Strojvedúci v zložitom teréne nemohli vidieť, že idú oproti sebe, a než začali brzdiť, prišiel tvrdý náraz. „RegioNova sa posunula dozadu o 12 metrov. Rýchlomer sa u nej zasekol na 47 km/h. Pokiaľ ide o RegioShark, presnú rýchlosť ešte nevieme, ale dá sa predpokladať, že sa blížila k 50 km/h, čo je tam traťová rýchlosť,“ opísal Kučera. Zrážka tak zodpovedala nárazu skoro v stokilometrovej rýchlosti.

V celej krajine je celkom 81 tratí v režime D3. „Sú to väčšinou regionálne trate s menším objemom dopravy. Strojvedúci sú v kontakte s dirigujúcim dispečerom a ten im dáva pokyny k jazde. Tento systém funguje už niekoľko desaťročí. Pokiaľ sa dodržiavajú všetky nariadenia a predpisy, ide o úplne bezpečný spôsob železničnej dopravy,“ objasnila hovorkyňa Správy železníc Radka Pistoriusová.

To ale funguje vtedy, keď strojvedúci nepochybí a riadi sa rozkazom dispečera. „Je potrebné prijať také opatrenia, aby tam bola nejaká technika, ktorá mu jazdu zakáže, alebo ho aspoň upozorní, že ide ďalej bez toho, aby mal súhlas,“ navrhuje Kučera.

Zrážka osobných vlakov

K nehode došlo v utorok po tretej hodine popoludní medzi stanicou Nové Hamry a dopravňou Pernink. Zrazili sa dva vlaky spoločnosti České dráhy. Jeden vlak išiel z Karlových Varov do nemeckého Johanngeorgstadtu a druhý opačným smerom.

O život prišli dvaja ľudia, z toho jeden nemecký občan. Ľahké zranenia utrpelo 15 ľudí a deväť osôb bolo zranených ťažko. V oboch vlakoch dovedna cestovalo 33 ľudí vrátane personálu.

Traťová inšpekcia bude mať výsledky vyšetrovania až o niekoľko mesiacov, pracujú však s verziou, že došlo k zlyhaniu ľudského faktora. Škody traťová inšpekcia predbežne vyčíslila na 20 miliónov českých korún.