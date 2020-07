Tragická zrážka osobných vlakov: VIDEO Čo som to urobil! Rušňovodič mal počkať

„Po vypočutí nahrávok medzi dispečerom a strojvedúcim, ktorý šiel do Karlových Varov, vieme, že strojvedúci mal počkať na križovaní v Perninku. To ale nespravil a odišiel na trať,“ povedal pre Novinky.cz hovorca železničnej inšpekcie Martin Drápal.

Podľa neho sa jeden z rýchlomerov zasekol na rýchlosti 47 kilometrov za hodinu, pričom povolená rýchlosť na trati je 50 km/h. „Vlak tak šiel takmer maximálnou rýchlosťou, dá sa predpokladať, že druhý vlak sa mohol pohybovať do rýchlosti 50 km/h, takže tá nárazová rýchlosť mohla byť vysoká. Avšak informácie z tohto druhého vlaku nemáme,“ dodal Drápal.

Generálny inšpektor železničnej inšpekcie Jan Kučera Rádiožurnálu povedal, že o veľkej nárazovej rýchlosti svedčí aj to, že RegioNova (súprava) idúca od Karlových Varov sa po strete posunula o 12 metrov späť.

Železničná inšpekcia bude mať výsledky vyšetrovania v priebehu niekoľkých mesiacov, už teraz ale pracuje s verziou, že došlo k zlyhaniu ľudského faktoru. „Budú vykonané komisionálne skúšky a prehliadky a ďalšie analýzy,“ skonštatoval Drápal.

Inšpekcia predbežne vyčíslila škodu nna 20 miliónov korún (takmer 749,6-tisíca eur). K tragickej zrážke dvoch osobných vlakov došlo v utorok po tretej popoludní medzi Perninkom a Oldřichovom na železničnej trati medzi Karlovými Varmi a nemeckým Johanngeorgstadtom.

Zdroj: TASR/AP

Zrážku vlakov zrejme spôsobil rušňovodič, ktorý nepočkal na protiidúci vlak

Na perninkskej stanici sa vlaky mieriace proti sebe normálne míňajú, ale pred nehodou vlak smerujúci do Karlových Varov na protiidúci spoj nečakal. Podľa jedného svedka ale jeden zo strojvodcov po nehode sedel vedľa koľajiska na svahu a vzlykal: „Čo som to urobil, čo som to urobil,“ pričom sa držal dlaňami za hlavu.

Polícia už v utorok zadržala jednu osobu, podľa serveru Novinky.cz malo ísť o strojvodcu zo súpravy smerujúcej do Karlových Varov. Nehodu policajti vyšetrujú ako obecné ohrozenie z nedbanlivosti.

Obe kabíny vlakov zrážka zničila. Podľa železničnej inšpekcie cestovalo v oboch vlakoch 33 ľudí vrátane personálu. Vlaky sa stretli asi štyristo metrov od stanice v Perninku v neprístupnom hornatom teréne.

Zdroj: TASR/AP

Vo vlakoch bola podľa záchranárov, ktorí prišli na miesto nešťastia medzi prvými, všade krv a jedného z cestujúcich resuscitovali. Ďalší bol zaseknutý nohami do dverí a do toho plakali vydesené deti. Hasiči museli bez pomoci techniky vynášať zranených vrátane zakliesnených ľudí z oboch súprav.

Úplne prvý dorazil k havarovaným vlakom Rudolf Holý z Perninku. „Pracovali sme na dome a zrovna zatrúbil vlak, ktorý jazdí z Perninku, a odrazu rana, ako keď niečo vybuchne. S chlapmi sme si hovorili, čo to bolo. Napadlo nás, že vlak do niečoho narazil, ale na náraz to zase veľmi nevyzeralo,“ opísal muž. „Potom ale začali húkať hasiči, tak som nasadol na štvorkolku a vyrazil som na železničný viadukt nad mestečkom. Bežal som tam a už som to videl. Zrovna vychádzala sprievodkyňa alebo ju snáď niekto z cestujúcich dostával von. No a potom sme odtiaľ začali ťahať ľudí,“ dodal.

Zranení, medzi ktorými sú podľa agentúry DPA aj nemeckí štátni príslušníci, boli vyslobodení a transportovaní do nemocníc počas troch hodín. Nešťastie neprežili dve osoby. Medzi obeťami alebo zranenými by podľa doterajších informácií Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR nemali byť občania Slovenskej republiky.

Dopravu namiesto vlakov dočasne zaisťovali náhradné autobusy. Podľa Českých dráh, ktoré dopravu na jednokoľajovej trati prevádzkujú, sa vlaky RegioNova idúci od Karlových Varov a RegioShark odchádzajúci z Perninku mali križovať v stanici Pernink na trati D3, kde riadenie dopravy spočíva na ľuďoch.