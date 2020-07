KORONAVÍRUS Merkelová vyzvala na rýchlu dohodu o pláne ekonomickej obnovy EÚ

Merkelová sa pred poslancami EP vyjadrila k viacerým témam, ktoré v súčasnosti trápia Európanov. Spresnila, že medzi priority jej krajiny bude patriť dodržiavanie základných práv, ochrana klímy, digitalizácia, posilnenie úlohy EÚ vo svete a podpora solidarity, čo súvisí aj so súčasnou zdravotnou krízou. Upozornila, že v najbližších mesiacoch bude nevyhnutné udržať na uzde pandémiu koronavírusu a prekonať následky krízy, ktoré sú "zdravotné, sociálne a ekonomické".

V pléne EP vyjadrila podporu balíku na oživenie hospodárstva EÚ, ktorý v máji pod názvom EÚ budúcej generácie navrhla Európska komisia s cieľom vyrovnať sa s dôsledkami koronakrízy a zmierniť recesiu. "Verím v Európu. Európa ma presvedčila," uviedla Merkelová. A upozornila, že nikto dokáže vlastným silami zvládnuť túto krízu, pred ktorou "sme všetci zraniteľní".

"Pre mňa je v tomto období zvlášť dôležitých päť tém: naše základné práva, jednota, ochrana životného prostredia, digitalizácia a zodpovednosť Európy vo svete. Celosvetová pandémia koronavírusu silno zasiahla aj ľudí v Európe. V tomto historickom okamihu teraz preberá Nemecko predsedníctvo v Rade EÚ. Táto úloha má napĺňa rešpektom, ale aj veľkou náruživosťou, pretože verím Európe, nielen ako dedičstvu minulosti, ale ako nádeji a vízie do budúcnosti," povedala Merkelová.

Nemecko prebralo predsedníctvo v Rade EÚ od 1. júla a má za úlohu nájsť kompromis medzi členským krajinami Únie ohľadom fondu na obnovu a odolnosť, na ktorý si chce Európska komisia požičať 750 miliárd eur, ako aj kompromis ohľadom výšky a podoby budúceho sedemročného rozpočtu EÚ. O oboch otázkach budú rokovať hlavy štátov a vlád členských krajín na budúci týždeň na summite EÚ v Bruseli (17. - 18. 7.).

"Hĺbka hospodárskeho poklesu si vyžaduje, aby sme sa poponáhľali. Nesmieme strácať čas, budú tým trpieť tí najzraniteľnejší," povedala Merkelová pred európskymi zákonodarcami a vyjadrila nádej, že sa lídrom EÚ v priebehu leta podarí dosiahnuť potrebnú dohodu, čo si podľa nej bude vyžadovať vôľu na kompromisy, a to aj zo strany europarlamentu.

Zdôraznila, že na prejavy solidarity čakajú najmä regióny, ktoré boli obzvlášť ťažko zasiahnuté koronakrízou, a predovšetkým ľudia, ktorí tam žijú. Na druhej strane však poskytnutá pomoc - "pre dobro všetkých" - nesmie jednostranne preťažiť ekonomicky silné členské štáty.

V tejto súvislosti upozornila, že EÚ nesmie byť naivná, lebo v mnohých členských štátoch odporcovia Európy čakajú, aby krízu zneužili na svoje účely. "Musíme im ukázať, v čom spočíva pridaná hodnota spolupráce v Európskej únii. Musíme ukázať, že návrat k nacionalizmu neznamená viac kontroly, ale menšiu kontrolu," vysvetlila, avšak bez uvedenia mien konkrétnych politikov či štátov.

Nemecká kancelárka tiež upozornila, že koronakríza odhalila hranice populizmu, ktorý "popiera fakty", a dodala, že v demokracii sú fakty a transparentnosť potrebné, na čom bude nemecké predsedníctvo stavať. "Vidíme, že proti pandémii nemožno bojovať klamstvami a dezinformáciami a ani s nenávisťou a agitáciou," skonštatovala.

Merkelová europoslancom sľúbila, že Nemecko na čele EÚ bude pokračovať v práci na dosiahnutí novej dohody o partnerstve so Spojeným kráľovstvom ešte do konca tohto roka. Zároveň však upozornila, že EÚ by sa mala pripraviť aj na náhle prerušenie vzťahov s Britániou od januára 2021. "Pokrok v rokovaniach je zatiaľ pomalý, aby som sa vyjadrila diplomaticky," opísala situáciu.

Ak sa EÚ poučí z koronakrízy, bude silnejšia

Európska únia sa musí poučiť z pandémie nového koronavírusu a jej členovia musia konať spoločne, aby Únia vyšla z tejto krízy silnejšia. To bol hlavný odkaz, ktorý v stredu popoludní predniesla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pred poslancami Európskeho parlamentu na úvod júlového plenárneho zasadnutia tejto inštitúcie.

Šéfka eurokomisia upozornila, že popasovať sa s dôsledkami koronakrízy bude tou najmimoriadnejšou výzvou pre EP a pre všetkých Európanov počas nasledujúcich šiestich mesiacov. Pripomenula, že nákaza Covid-19 pripravila o život viac ako 100.000 ľudí v Európe a Únia vstúpila do najhoršej recesie od čias veľkej hospodárskej krízy.

Podľa jej slov je súčasná kríza "hlbšia a širšia" ako finančná kríza spred desiatich rokov. Ako však dodala, niektoré krajiny už od vypuknutia epidémie pomáhali národnej ekonomike silnými verejnými investíciami, ľudia boli schopní udržať si prácu a vo veľkom rozsahu bol zavádzaný koncept "kurzarbeitu".

"To niektorým krajinám umožnilo, aby vyšli z krízy silnejšie ako predtým. Z toho by sme sa mali poučiť. A teraz to musíme robiť spoločne. Ak to urobíme správne, môžeme z tejto krízy vyjsť silnejší aj vďaka spoločnému európskemu cieľu založenému na programe EÚ budúcej generácie," vysvetlila von der Leyenová. A ocenila, že mottom nastupujúceho nemeckého predsedníctva v Rade EÚ je slovo "spoločne". Všetci spoločne prekonať krízu. "To je motor našej Únie," dodala.

Šéfka exekutívy EÚ zároveň europoslancom pripomenula, že investície plánované cez program EÚ budúcej generácie sú spojené s reformami založenými na konkrétnych odporúčaniach eurokomisie pre jednotlivé členské krajiny. To podľa nej znamená, že každý členský štát musí plniť svoje domáce úlohy a "zmeniť sa k lepšiemu". Oživenie európskeho hospodárstva bude neoddeliteľné od Európskej ekologickej dohody a tiež od digitalizácie a posilňovania odolnosti.

V závere svojho prejavu von der Leyenová upozornila na význam budúceho sedemročného rozpočtu EÚ, o ktorý sa opiera aj ambiciózny plán obnovy. Lebo ak program EÚ budúcej generácie bol prijatý na riešenie akútnej krízy, viacročný finančný rámec je najdôležitejším nástrojom EÚ na implementáciu jej dlhodobých cieľov a politík.