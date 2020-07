USA na tom z hľadiska KORONAVÍRUSU nie sú dobre, tvrdí expert Bieleho domu

"Je to vážna situácia, ktorú musíme okamžite riešiť," povedal Fauci v naživo vystielanom rozhovore so šéfom amerického Národného inštitútu zdravia (NIH) Francisom Collinsom. USA sú podľa jeho slov pritom stále v prvej vlne nákazy. Podľa Fauciho je potrebné, aby v súvislosti s nákazou boli obozretnejší mladí ľudia. V počte nakazených v USA totiž v ostatnom čase pribúda čoraz viac osôb mladších ako 40 rokov. Fauci upozornil, že mladosť pred chorobou nechráni a varoval, že práve títo ľudia môžu vírus ďalej rozširovať.

"Mladí ľudia by nemali mať pocit, že z hľadiska vážnych dôsledkov nie sú zraniteľnými... Môžu byť veľmi chorí," povedal ďalej imunológ. Na otázku ako vníma celkovú situáciu v USA odpovedal, že "súčasný stav naozaj nie je dobrý". Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo medzičasom opäť ostro kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa za jeho prístup k pandémii. Trump podľa jeho slov tomuto "vírusu pomáha" tým, že na verejnosti nenosí rúško na tvár a tiež, že nepriznáva nebezpečenstvo nákazy.

Rekordné denné prírastky

"Nie sme Spojenými štátmi popierania. Nikdy sme neboli národom, ktorý vynikal preto, že by odmietal priznať problém," dodal Cuomo. Trump počas svojho víkendového príhovoru k občanom pri príležitosti tohtoročného Dňa nezávislosti USA vyzdvihol postup krajiny v boji proti pandémii nového koronavírusu. Povedal tiež, že 99 percent odhalených prípadov nákazy je "úplne neškodných".

V ostatných dňoch zaznamenalo rekordné denné prírastky nakazených približne 14 amerických štátov, pričom len v prvých dňoch júla pribudlo v USA podľa výpočtu denníka The New York Times asi 250.000 prípadov nákazy.

Len v štáte New York, kde žije približne 19 miliónov ľudí, dosiaľ v súvislosti s koronavírusom potvrdili takmer 400.000 prípadov nákazy a 30.000 úmrtí, z toho približne dve tretiny zaevidovali v meste New York. Nakazených tam však už v ostatných týždňoch pribúdalo výrazne menej, a to po zavedení prísnych obmedzení i hygienických opatrení. Počet infikovaných však naďalej narastá v iných amerických štátoch vrátane Floridy či Texasu, uvádza DPA. V celých USA dosiaľ potvrdili okolo troch miliónov prípadov infekcie novým koronavírusom a vyše 130.000 súvisiacich úmrtí.