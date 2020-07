Pred rokom sa zrútil Boeing, zomrelo takmer 160 ľudí! Inžinier varuje: Mám strach z toho, čo príde

Až 157 ľudí prišlo o život, keď sa pred rokom v Etiópii zrútilo lietadlo Boeing 737 Max. Medzi obeťami bola aj Nemka. Aj Marie Phillips prišla pri nešťastí o život. Bola na služobnej ceste. Jej rodičia v dokumente opisujú ten príšerný moment, keď sa dozvedeli o smrti dcéry.

Zvonil telefón...

"Zvonil telefón. Na druhom konci bol Mariin partner." Práve on im oznámil, že Marie zomrela. Stroj narazil do zeme takou silou, že takmer zmizol z povrchu zemského a museli ho vyťahovať bagre. Príčinou nešťastia bol počítačový systém riadenia lietadla, presnejšie softvér MCAS, ktorý je zodpovedný na stabilitu lietadla. Ani nie päť mesiacov predtým havaroval iný stroj toho istého typu. Išlo o úplne nové lietadlá. Newyorská právnická kancelária zastupuje príbuzných obetí z etiópskej katastrofy. Tak isto aj rodičov Marie.

Boeing použil na konštrukciu lietadla 737 Max starý model stroja. Zdroj: TASR/AP/Ted S. Warren, File

Druhá havária sa dala predvídať

"Po prvej nehode mal byť tento typ stiahnutý z prevádzky, druhá havária sa dala predpokladať," povedal právnik. "Existuje analýza rizík, podľa ktorej by sa pri celosvetovom využívaní Boeingov Max počas ďalších 45 rokov dalo očakávať ďalších 15 havárií," dodal právnik.

Znamenalo by to, že každé tri roky by sa zrútilo jedno lietadlo. MCAS (systém stabilizácie lietadla) je systém prinášajúci smrť. Prečo Boeing vôbec do lietadla inštaloval? Bola to reakcia na európskeho konkurenta Airbus. Boeing nebol schopný skonštruovať nové lietadlo a tak použil starú verziu a dal do nej spomínaný softvér. Išlo v podstate o finančne menej náročné riešenie.

Vylepšili starý model, aby ušetrili

"Lietadlo nemalo byť v tejto forme nikdy postavené a nikdy nemalo byť pripustené do prevádzky," uviedol právnik špecializujúci sa na bezpečnosť leteckej dopravy. "Samo o sebe nevedelo lietať, musel byť zabudovaný dodatočný systém MCAS, ktorý mal chybu konštrukcie vyvážiť." S úsporných dôvodov bol teda iba vylepšený starý model. A piloti neboli podľa vyšetrovania ARD ani o zmene informovaný. "Keď piloti nepoznajú svoj stroj, tak to je potom kriminálne."

Od druhej havárie majú Boeingy Max zakázané lietať. V brandži panujú však obavy, že aj ďalšie modely môžu byť chybné. Napríklad Dreamlinery. Zamestnanci produkcie vyslovili obvinenia, že im dodávateľ stále znova dodáva časti, ktoré nespĺňajú predpisy a napriek tomu sú použité.

Inžinier varuje: V elektroinštalácii sú úlomky

"V elektroinštalácii sú úlomky, asi 800, o ktorých viem," varuje inžinier. "Obávam sa, že v priebehu rokov môžuu spôsobiť skraty. Spravidla trvá 10 rokov, keď sa objavia problémy. Prvé postihnuté stroje boli dodané v roku 2012. Mám strach z toho, čo príde."

Úrad pre leteckú bezpečnosť o probléme vie a ubezpečil, že to neovplyvní bezpečnosť leteckej prepravy.

Prvé testovacie lety Boeingov Max

Na zemi museli zostať 15 mesiacov, ale teraz absolvujú piloti a kontrolóri prvé testovacie lety s problémovým typom Max. Jeden stroj napríklad odštartoval zo Seattlu, informovala Federálna správa letectva FAA. V nasledujúcich dňoch sú plánované ďalšie testovacie lety. Problémový stabilizačný systém MCAS Boeing prerobil.