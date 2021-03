Zázračné šťastie: VIDEO Mladíka na motorke takmer zabila táto ozruta, padajúca z neba!

BOGOTA - V kolumbijskej metropole Bogote v noci na štvrtok miestneho času upadol lietadlu Airbus A300 kus motora a spadol do obytnej štvrte. Lietadlo štartovalo z medzinárodného letiska v Bogote a smerovalo do Venezuely. Po incidente, pri ktorom nebol nikto zranený, sa lietadlo vrátilo späť na letisko.

Kovový kus leteckého motora veľký ako pneumatika od traktora spadol na ulici v okamihu, keď okolo prechádzal muž na motorke. Krátko pred tým svedkovia udalosti, ktorá sa stala v štvrti pri letisku, počuli explóziu.

"Rozbilo to tieto dvere. Keď to spadlo, tak to bolo celé rozžeravené. Čo sa všetko mohlo stať! Na tejto ulici jazdia taxi aj autobusy. Ten chlapec mal zázračné šťastie," opísal jeden zo svedkov udalosti.

Un gran susto se llevó un motorizado que reparte domicilios cuando una parte de un avión por poco se estrella contra él. Uverejnil používateľ Colombia.com Štvrtok 11. marca 2021

Kolumbijský úrad pre civilné letectvo vo štvrtok vo vyhlásení uviedol, že incident vyšetruje. Podľa neho odletela časť ľavého motora lietadla Airbus A300 A2 venezuelskej spoločnosti Transcarga, ktoré štartovalo pol hodiny po polnoci z miestneho letiska El Dorado a smerovalo do venezuelského mesta Maiquetía. Úrad ani miestne médiá neuvádzajú, koľko ľudí bolo na palube.

Podobný incident, pri ktorom upadol krátko po štarte lietadlu kus motora, sa stal minulý mesiac v americkom Denveri. Tam išlo o Boeing-777 amerických aeroliniek United Airlines, na ktorých palube bolo 241 ľudí. Aj toto lietadlo sa bezpečne vrátilo na letisko po tom, čo jeden z motorov začal horieť a jeho obrovský kus spadol do rezidenčnej štvrte pred dvere rodinného domu. Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) potom nariadil kontrolu lietadiel Boeing 777-200 s rovnakým motorom.