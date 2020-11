Vypovedal jeden z obžalovaných v kauze boeingu zostreleného nad Ukrajinou

HAAG - Holandský súd, ktorý rozhoduje v kauze lietadla spoločnosti Malaysia Airlines zostreleného počas letu nad územím Donbasu, sa v utorok oboznámil s výpoveďou obvineného ruského občana Olega Pulatova. Bola to jeho prvá výpoveď pred súdom.

Ako informovala ruská redakcia BBC, Pulatovove odpovede na otázky jeho advokátov boli nahrané v Moskve a v utorok sa s videozáznamom oboznámil aj súd v Holandsku. Podľa portálu Meduza.io Pulatov vo svojej výpovedi uviedol, že 16. a 17. júla 2014 sa nachádzal v oblasti havárie lietadla a riešil ekonomické otázky súvisiace so zabezpečením vojakov samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR). Nevidel mobilné odpaľovacie zariadenie a vyhlásil, že si je istý, že jeho jednotky také zariadenie v arzenáli nemali. Potvrdil tiež, že v záznamoch odpočúvaných hovorov, ktoré mal súd k dispozícii, je jeho hlas. Dodal, že on a ďalší velitelia oddielov bojujúcich na strane DĽR už vtedy vedeli, že ich hovory sú odpočúvané a pomocou tejto linky zámerne zavádzali ukrajinskú armádu - práve preto sa v rozhovoroch používal názov rakiet Buk.

Kauzou boeingu zostreleného počas letu nad Donbasom sa okresný súd v Haagu zaoberá od marca 2020. V prípade sú štyria obžalovaní - okrem Pulatova sú to Rusi Igor Girkin, zvaný aj ako Strelkov, a Sergej Dubinskij, ako aj ukrajinský občan Leonid Charčenko. Všetci obvinení sa nachádzajú v Rusku a odmietajú predstúpiť pred holandský súd. Nikto z nich - okrem Pulatova - neposlal do Haagu ani svojich obhajcov. Lietadlo Boeing 777 spoločnosti Malaysia Airlines letiace z Amsterdamu do Kuala Lumpuru bolo zostrelené 17. júla 2014 počas letu nad Doneckou oblasťou.

Zahynulo všetkých 298 ľudí na palube; väčšina z nich boli občania Holandska. Medzinárodný tím vyšetrovateľov pod vedením expertov z Holandska predvlani uviedol, že Boeing 777 zostrelila raketa Buk odpálená z mobilného odpaľovacieho zariadenia, ktoré patrilo 53. brigáde ruskej protivzdušnej obrany dislokovanej v ruskom meste Kursk. Raketa bola odpálená z okolia obce Pervomajskyj ležiacej južne od mesta Snižne. Tento priestor bol vtedy a je aj teraz pod kontrolou proruských separatistov. Moskva obvinenia dôrazne odmieta a tvrdí, že zodpovednosť za zostrelenie lietadla nesie ukrajinská armáda.