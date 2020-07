Prekvapujúce výsledky novej štúdie: Terajší KORONAVÍRUS je nákazlivejší než originálna verzia

WASHINGTON - Na celom svete v súčasnosti dominuje jeden z variantov vírusu SARS-CoV-2, ktorý sa odlišuje od toho, ktorý sa ako prvý objavil na konci minulého roka v Číne. Vedci pritom zistili, že táto obmena vírusu ľahšie preniká do ľudských buniek a je preto zrejme nákazlivejšia než originálna verzia.

Podľa agentúry AFP to tvrdí nová štúdia vo vedeckom časopise Cell, podľa ktorej je však ešte potrebné tieto výsledky dôkladnejšie overiť. Koronavírus, rovnako ako všetky ostatné vírusy, neustále prechádza mutáciami. Potom, čo sa SARS-CoV-2 rozšíril z Číny do Európy, sa tam stal dominantným jeden z jeho variantov, ktorý vedci označili D614G. Ten má voči originálu drobnú odlišnosť v DNA práve v mieste, ktoré ovplyvňuje schopnosť vírusu prenikať do ľudských buniek.

Vedci sledujú genetické mutácie koronavírusu po celom svete, zaznamenávajú ich genóm a zdieľajú ich v databáze GISAID, ktorá teraz eviduje asi 58.000 rôznych génových sekvencií SARS-CoV-2. Výskumníci z univerzít v Sheffielde a Dukeovej univerzity spoločne s pracovníkmi z laboratória v Los Alamos v apríli prišli na to, že variant D614G v súčasnosti na svete dominuje a s istým znepokojením si potom uvedomili, že jeho konkrétne mutácie ho zrejme činia viac prenosným medzi ľuďmi. Svoje zistenia však museli ešte overiť.

Analyzovali preto údaje od 999 pacientov hospitalizovaných v Británii kvôli covidu-19 a zistili, že ľudia nakazení skúmaným variantom v sebe majú viac vírusových častíc. To sa však nijako neodrážalo na vážnosti ich ochorení, čo bolo pre vedcov povzbudivé. Experimenty v laboratóriách potom ukázali, že D614G preniká do ľudských buniek s tri až šesťkrát väčšou účinnosťou, ako pôvodný variant koronavírusu nájdený v Číne.

Vedci však upozorňujú, že nálezy z laboratória ešte nemusia verne replikovať správanie vírusu v reálnom svete a jeho šírenie populáciou. Z prísne vedeckého hľadiska tak možno teraz len povedať, že je variant D614G nákazlivejší, ale to nevyhnutne neznamená, že sa medzi ľuďmi skutočne viac šíri. Úlohu pri rozšírení tohto variantu totiž mohli hrať aj ďalšie neznáme faktory či obyčajná náhoda.

Nathan Grubaugh z univerzity v Yale so svojimi kolegami v inom článku však tiež poznamenal, že tento variant vírusu v súčasnosti pandémii dominuje. "Je to zaujímavý objav, ktorý sa možno dotýka miliónov ľudí, ale u ktorého zatiaľ nepoznáme jeho konečný dopad. Objavili sme tento vírus pred pol rokom a veľa ďalších vecí o ňom zase zistíme v nasledujúcich šiestich mesiacoch," dodal.