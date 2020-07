Len 14-ročné tehotné dievča opäť šokuje! Neuveriteľné, s kým chce vychovávať dieťa

Darya útržky zo svojho života a tehotenstva zdieľa na sociálnych sieťach, vďaka čomu sa stala akousi hviezdičkou Instagramu. Mladá Ruska najskôr v televíznej šou tvrdila, že otcom je jej 10-ročný priateľ Ivan. Neskôr tvrdila, že ju znásilnil 16-ročný chlapec.

Zdroj: Instagram/uverdig_ivv

Darya však verejnosť opäť šokovala! Vyhlásila totiž, že svoje dieťa sa chystá vychovávať s práve o štyri roky mladším Ivanom. Informuje o tom The Sun. A podľa príspevkov na Instagrame to vyzerá, že mladučká dvojica to myslí skutočné vážne.

Daryu však museli nedávno hospitalizovať v 31. týždni tehotenstva. Vtedy sa nechala počuť, že sa bojí pôrodu viac ako kedykoľvek predtým. „Tehotenstvo má aj viacero nevýhod, napríklad ranné nevoľnosti. Chodím ťažko, ako medveď," povedala. Na sociálnych sieťach si jej "fanúšikovia" môžu pozrieť fotografie s Ivanom, ale aj jej tehotenské bruško, či iné príspevky. Mnohí ju však odsudzujú a nechápu, prečo to zašlo tak ďaleko.