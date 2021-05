FOTO Tínedžerka otehotnela 13-ročná: Dieťa chcela vychovávať s priateľom (10), no prišiel šok

MOSKVA - Pätnásťročná Ruska Darya Sudnišnikova priviedla na svet svoju dcéru vlani v auguste. Dnes je influencerka a dospievajúca mama šťastná - pretože sa zasnúbila. Jej priateľ je ale podľa všetkého dvakrát starší ako on.

Ruská influencerka a mama - tínedžerka Darya je v siedmom nebi. Tento týždeň prezradila svojim sledovateľom na Instagrame, že je zasnúbená. Ale kto je novým mužom v jej živote?

Podľa klebiet má mať jej nový priateľ tridsať rokov a dokonca sa predpokladá, že obaja budú mať spolu druhé dieťa. V rozhovore, ktorý dievčina poskytla cez Skype portálu rtl.de, vysvetľuje, že to nie je pravda. Myslí si, že ľudia to hovoria preto, aby zarobili peniaze.

Darya ukazuje svoj snubný prsteň. Zdroj: Instagram/ Uverdig_IW

Nové šťastie s Pashou (16)

Popravde, jej nový priateľ sa volá Pasha a má šestnásť rokov. Ich vzťah sa mal začať pôvodne s cieľom urobiť si PR. Postupom času sa však títo dvaja skutočne zblížili. Teraz nasledujú dokonca aj zásnuby. Pod ich spoločnými fotkami sa píše: „Idem sa vydávať“. Darya s radosťou drží svoj zásnubný prsteň. Bola to však dlhá cesta, pretože Sudnišnikova chcela pôvodne vychovávať svoju dcéru s bývalým priateľom Ivanom, ktorý má len jedenásť rokov. Príbeh týchto dvoch obletel svet minulý rok, keď sa prevalilo, že mali spolu počať dieťa. Lekári však spochybňovali chlapcove schopnosti plodnosti.

Zdroj: Instagram/ Uverdig_IW

Zdroj: Instagram/ Uverdig_IW

Dcéra Emilia sa narodila v auguste 2020

Zakrátko sa však ukázalo, že Darya bola znásilnená tínedžerom. V tom čase o svojom násilníkovi povedala: „Po narodení čaká dieťa test DNA. Polícia potom rozhodne, čo s tým urobí.“ Jej útočník bol vraj veľmi vysoký a veľmi tučný a žije v rovnakom meste - v Železnogorsku s približne 85-tisíc obyvateľmi. „Bojím sa, že na neho narazím na ulici,“ priznala. Napriek všetkému boli Darya a Ivan odhodlaní spolu vychovávať dieťa. V auguste 2020 sa jej narodila dcéra Emília. Krátko nato však prišiel šok, keď s mladučkou mamou Ivan prerušil kontakt a vzťah stroskotal.

Zdroj: Instagram/ Uverdig_IW

Sudnišnikova bola tiež konfrontovaná so šikanovaním. Keď sa vo februári 2021 vrátila do triedy, nič už vraj nebolo také, aké to bolo v minulosti. Jej spolužiaci aj učitelia na ňu vyvíjali obrovský tlak.