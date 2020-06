Pri protestoch proti zákonu o národnej bezpečnosti v Hongkongu zatkli 53 ľudí

Pôvodne "tichý protest" sa vymkol spod kontroly, keď demonštranti začali kričať na políciu a dostali sa s nimi do potýčky. Polícia na potlačenie davu ľudí použila paprikový sprej. Na Facebooku neskôr uviedla, že niektorí z demonštrantov sa pokúšali blokovať cesty. Podľa polície bolo dôvodom zatýkania nezákonné zhromažďovanie.

Zdroj: SITA/AP Photo/Vincent Yu

V máji tohto roku schválil čínsky parlament zákon o národnej bezpečnosti, ktorý zakazuje v Hongkongu aktivity smerujúce k odtrhnutiu od Číny, podvratnú činnosť zameranú voči centrálnej vláde, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus. Podľa kritikov tento zákon obmedzí slobody Hongkongu a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala bývalú britskú kolóniu pod svoju správu. Hongkong sa vtedy stal autonómnym územím Číny a mal platiť princíp "jedna krajina, dva systémy".

Zdroj: SITA/AP Photo/Vincent Yu

Mnohí sa obávajú, že zákon bude v Hongkongu použitý na potlačenie akéhokoľvek nesúhlasu so systémom. V nedeľu sa začalo konanie stáleho výboru Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov, počas ktorého má byť tento kontroverzný zákon preskúmaný a najneskôr do septembra by mal byť uvedený do platnosti.