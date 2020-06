VIDEO V USA to vrie: Streľba na proteste súvisiacom s úmrtím Afroameričanky, jeden mŕtvy

Na proteste sa začalo strieľať v sobotu okolo deviatej večer miestneho času (dnes okolo 03:00 SELČ). Policajti sa zasiahnutého muža snažili resuscitovať, ten ale zomrel. Krátko nato sa objavili správy o ďalšom postrelenom, ktorý je teraz so zraneniami v nemocnici, je však mimo ohrozenia života. Polícia k incidentu zatiaľ nezverejnila bližšie informácie. "Je tragické, že sa z tejto oblasti pokojného protestu teraz stalo miesto činu," povedal starosta mesta Louisville Greg Fischer.

CONTENT WARNING: This video of today’s shooting at Jefferson Square Park was pulled from the FB livestream of one of Louisville’s more vocal protesters. Absolutely horrifying to see. To my friends, coworkers and anybody else down there, please be vigilant. Please be safe. pic.twitter.com/AT8PiOIKrG