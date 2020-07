Ďalšie DETAILY smrti Floyda: Šokujúca krutosť policajtov! Ignorovali desiatky výkrikov

MINNEAPOLIS - Policajné kamery filmovali z blízkosti, ako brutálne sa policajti pri zatýkaní Georgea Floyda k nemu správali. New York Times teraz priniesol prepisy, ktoré dokumentujú, ako 46-ročný muž prosil, aby mohol dýchať a ako reagovali policajti.

George Floyd očividne nespočetne krát prosil policajtov, ktorí ho 25. mája zatýkali a fixovali na zemi, aby mu umožnili dýchať. Dôkazom toho je 82-stránkový prepis, z ktorého v rozsiahlej miere cituje New York Times a ktorého podkladom je kamera, ktorú mal na hrudi pripnutú jeden z policajtov. Policajt Thomas Lane doručil záznamy na súd v Minneapolise, očividne preto, aby dosiahol, aby bola žaloba proti nemu stiahnutá.

Na policajnej kombosnímke z 3. júna 2020 sú štyria policajti - zľava Derek Chauvin, J. Alexander Kueng, Thomas Lane a Tou Thao , ktorí zatýkali Afroameričana Georgea Floyda v Minneapolise. Zdroj: TASR/ AP

Mama, ľúbim ťa

Policajt, ktorý stojí v centre pozornosti, je jeho kolega Derek Chauvin. Bol to ten, ktorý pritlačil kolenom Floydov krk k zemi a znemožnil mu tak dýchať. Floyd zomieral v utrpení a zúfalo prosil znova a znova o vzduch. „Nemôžem dýchať, nemôžem dýchať. Ach! Asi zomriem takýmto spôsobom, “ dralo sa z Floydových úst.

Viac ako 20-krát počas zatýkania povedal: "Nemôžem dýchať." Tiež niekoľkokrát povedal: "Zabijete ma." V jednom momente doslova povedal: "Mama, ľúbim ťa. Povedz mojim deťom, že ich ľúbim. Som mŕtvy." Hlavný podozrivý policajt, Derek Chauvin, mal na to odpovedať: "Tak prestaň rozprávať, prestaň kričať, rozprávanie spotrebúva prekliato veľa kyslíka."

Podľa New York Times nie je Chauvin zaťažený iba skutočnosťou, že Floyd pri zatýkaní nekládol odpor. Jeho kolega Thomas Lane mal navrhnúť, aby Floyda položili na bok, namiesto toho, aby mu tlačili na krk a chrbát. Chavin to ale odmietol so slovami: „Nie, zostane tam, kde ho máme.“ Aj keď Floyd omdlel Chauvin pokračoval v tlaku.

Proces sa nezačne skôr ako na budúci rok

Denník má zrejme k dispozícii protokoly telefonátov, ktoré ukazujú, kvôli čomu policajný zákrok prebehol. Podľa toho boli policajti privolaní k obchodu, v ktorom Floyd mal zaplatiť za cigarety falošnou 20 dolárovkou. Floyd bol veľmi opitý a mimo kontroly, povedal podľa protokolu jeden z predavačov. Následne celá situácia pred obchodom eskalovala.

Floyd bol v nemocnici krátko po zákroku 25. mája vyhlásený za mŕtveho. Chauvin tlačil kolenom na jeho krk viac ako osem minút. Následkom toho sa v USA, ale aj v iných štátoch rozhoreli protesty proti rasizmu a policajnej brutalite.

Po smrti Floyda sa rozhoreli protesty Zdroj: SITA/AP Photo/Rick Bowmer

Proces so spolu štyrmi expolicajtami údajne zodpovednými za zabitie Afroameričana Georgea Floyda sa má začať až 8. marca nasledujúceho roku. Ešte predtým bude 11. septembra vykonaná jedna konzultácia o procedurálnych otázkach.

Chauvin je obvinení z vraždy druhého stupňa, za čo v Minnesote hrozí 40-ročné väzenie. Ostatní bývali policajti sú obvinení z napomáhania zločinu.