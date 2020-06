Ukrajinu postihlo nešťastie: Rozsiahle záplavy si vyžiadali tri životy a stovky vysídlených ľudí

Záplavy vyvolané výdatnými dažďami postihli tento týždeň na západe Ukrajiny približne 200 dedín, kde poničili približne 500 domov a vynútili si evakuáciu asi 800 ľudí, informovalo v stredu ukrajinské ministerstvo vnútra. Zničených bolo podľa rezortu aj vyše 100 kilometrov ciest a približne 90 mostov. Najhoršie postihnutou je pritom Ivanofrankivská oblasť ležiaca pri hraniciach s Rumunskom.

Počas niekoľkých dní pritom na niektorých miestach zaznamenali približne 70 percent z obvyklého mesačného úhrnu zrážok, uviedol ukrajinský minister vnútra Arsen Avakov, ktorý do postihnutej oblasti vycestoval spoločne s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom. Do dedín, ktoré voda odrezala od zvyšku sveta, by mali už čoskoro dovážať potraviny pomocou helikoptér, píše AFP.

Záplavy sú najrozsiahlejšími od tých, ktoré západ Ukrajiny postihli ešte v roku 2008 a vyžiadali si 39 životov. Niektorí experti tvrdia, že za obrovský rozsah záplav môže nelegálna ťažba dreva, ku ktorej často dochádza v Karpatoch. Stromy by totiž príval dažďovej vody čiastočne zastavili, dodáva AFP.