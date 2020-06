Taliban opäť zaútočil na bezpečnostné zložky: Pri útoku zahynulo najmenej 12 ľudí

Militanti pri útoku v provincii Džauzdžán tiež zajali štyroch členov bezpečnostných síl, uviedol hovorca miestneho guvernéra a dodal, že ďalší piati ľudia utrpeli zranenia. Podľa neho počas incidentu zahynulo päť bojovníkov Talibanu. Útok sa skončil po tom, čo na miesto dorazila posila z afganských bezpečnostných síl.

Hovorca Talibanu sa za hnutie prihlásil k útoku, avšak tvrdil, že počet obetí je vyšší, než uviedli afganské úrady. Najnovší útok prišiel v čase, keď povstalci a afganská vláda dohadujú detaily potenciálnych mierových rokovaní, ktoré by mohli ukončiť takmer 19 rokov trvajúcu vojnu v krajine. Dlho očakávané rozhovory by mali začať po dokončení výmeny väzňov medzi bojujúcimi stranami. Na slobodu sa by sa malo celkovo dostať približne 5000 príslušníkov Talibanu výmenou za 1000 zajatcov, ktorých zadržiavajú militanti.

Vláda v hlavnom meste Kábul doposiaľ pustila na slobodu okolo 3000 členov hnutia Taliban s prísľubom, že ostatní budú čoskoro nasledovať. Afganské úrady však tvrdia, že Taliban v uplynulých dňoch zintenzívnil útoky aj napriek tomu, že za posledné mesiace došlo v krajine k celkovému poklesu násilia.