Afganská vláda prepustila ďalších 317 členov Talibanu

Zmienených 317 talibov patrí ku skupine 500 väzňov, ktorí nie sú na dohodnutom zozname a ktorých nariadil prepustiť v piatok prezident Ašraf Ghaní na znak dobrej vôle. Ghaní povedal, že podľa ústavy nemá právomoc prepustiť zvyšných 400 väzňov zo zoznamu, ktorý predložil Taliban, a to z dôvodu ich účasti na závažných trestných činoch. Chce však zvolať tradičnú radu starších (Lója džirga), ktorá by mala o osude väzňov rozhodnúť.

Taliban tento krok označil za "prekážku v dosiahnutí mieru" a uviedol, že na začatie mierových rokovaní bude akceptovať len prepustenie väzňov z už dohodnutého zoznamu. Taliban ohlásil v utorok trojdňové prímerie s tým, že bude platiť od piatka - začiatku moslimského sviatku obetovania íd al-adhá.

Taliban a USA podpísali 29. februára historickú dohodu, ktorá počíta s tým, že Washington do budúceho roka stiahne všetkých svojich vojakov z Afganistanu, ale žiada za to bezpečnostné záruky. Afganská vláda by mala v súlade s dohodou prepustiť 5000 zadržiavaných členov Talibanu a vzbúrenci zase 1000 zajatých príslušníkov bezpečnostných síl. Hovorca Talibanu vo štvrtok potvrdil prepustenie posledných väzňov zo sľubovanej tisícky.