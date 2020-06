Rusi ponúkali Talibanu odmeny za zabitých vojakov NATO v Afganistane: Pri útokoch zahynuli aj Slováci

Ilustračné foto

Zdroj: SITA, mil.sk

WASHINGTON – Pracovníci americkej spravodajskej služby dospeli k záveru, že ruská vojenská tajná služba ponúkla odmeny povstalcom spojeným s hnutím Taliban za zabitie vojakov koaličných síl v Afganistane, vrátane amerických. Stalo sa tak v čase, keď prebiehali mierové rozhovory o ukončení dlhodobej vojny v krajine. Napísal to denník The New York Times (NYT) s odvolaním na činiteľov, ktorí o tom boli informovaní. Ruské veľvyslanectvo v USA na Twitteri správu dôrazne dementovalo. V pondelok však zdroje z britskej bezpečnostnej komunity potvrdili informácie NYT, uviedla stanica Sky News. V Afganistane zomreli aj slovenskí vojaci.