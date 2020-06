KORONAVÍRUS V Latinskej Amerike evidujú už vyše 70-tisíc úmrtí na COVID-19

MEXIKO - Počet úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus, presiahol v stredu večer v Latinskej Amerike 70.000. Vyplýva to z údajov, ktoré na základe dát ministerstiev zdravotníctva z jednotlivých krajín skompletizovali agentúry Reuters i AFP.

Počet úmrtí pripisovaných ochoreniu COVID-19 sa v Latinskej Amerike vyšplhal na aktuálnych 70.972, pričom v regióne celkovo zaznamenali už približne 1,45 milióna prípadov nákazy koronavírusom. Najviac zasiahnutou krajinou tam ostáva Brazília, kde zaevidovali bezmála 40.000 úmrtí, pričom za ostatných 24 hodín pribudlo 1274 nových. Brazília je v počte obetí po USA a Británii treťou najhoršie zasiahnutou krajinou na svete, pripomína Reuters.

V Mexiku, druhej najväčšej krajine regiónu, zaznamenali za ostatný deň 4883 nových prípadov infekcie koronavírusom, čo je tam dosiaľ vôbec najvyšší denný prírastok. V krajine celkovo zaevidovali už 129.184 prípadov infekcie. Okrem novonakazených v Mexiku pribudlo za posledný deň aj 708 nových úmrtí, čím sa ich celkový počet zvýšil na 15.357. K značnému nárastu v počte nakazených dochádza tiež v Peru, kde už zaznamenali vyše 208.000 prípadov nákazy vrátane takmer 6000 úmrtí. Situácia sa rapídne zhoršuje aj v Čile i Kolumbii.

Relatívne nízkym počtom úmrtí na COVID-19 (487) sa naproti tomu hrdí Bolívia. Poslanci tamojšieho parlamentu v stredu odsúhlasili, že 6. septembra sa budú konať parlamentné a prezidentské voľby, ktoré boli pre pandémiu presunuté z pôvodného májového termínu. Dátum ešte musí odobriť dočasná bolívijská prezidentka Jeanine Áňezová. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) označila Latinskú Ameriku za nové ohnisko pandémie koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý sa koncom vlaňajšieho roka rozšíril z Číny do Európy a následne ďalej do sveta.