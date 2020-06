Ekologická katastrofa v Rusku naberá na obrátkach! Zábrany zlyhali, ropa zamorila ďalšie rieky

"Za plávajúcimi zábranami vidíme veľkú koncentráciu ropných látok," uviedla námestníčka ministra ochrany životného prostredia v krajskej vláde Julija Gumeňuková podľa agentúry Interfax. "Zábrany sú v súčasnosti podľa nášho hodnotenia neúčinné opatrenia, aby sa zabránilo znečisteniu vôd. Alebo boli zriadené príliš neskoro, keď už hlavná ropná škvrna odtiekla," dodala.

Zdroj: Twitter/@lauracliebana

"Palivo sa dostalo aj do jazera Piasino. Je to veľkolepé jazero s dĺžkou približne 70 kilometrov, bohaté na ryby. Nemožno si predstaviť, ako teraz zvládne túto záťaž," povedal novinárom gubernátor Krasnojarského kraja Alexander Uss. Zdôraznil, že teraz je hlavné zabrániť úniku ropných látok z jazera, vzdialeného asi 20 kilometrov od Noriľska, do rieky Piasino, ktorá z jazera vyteká a ústi do Kara mora.

Zdroj: Twitter/@lauracliebana

Z nádrže elektrárne podľa vyšetrovateľov 29. mája uniklo viac ako 21.000 ton paliva a mazív. Väčšina, asi 16.000 ton, sa podľa ekológov vliala do rieky Ambarnaja, zvyšok sa vsiakol do pôdy. Štátna agentúra pre rybolov odhadla, že potrvá desiatky rokov, než sa rieka spamätá. Prezident Vladimir Putin 3. júna schválil vyhlásenie núdzového stavu, ktorý má urýchliť likvidáciu havárie, a v priamom televíznom prenose karhal miestneho hodnostára, že sa o havárii dozvedeli neskoro a nedokázali správne reagovať.

Zdroj: Twitter/@lauracliebana

Zaplatiť vyčistenie oblasti postihnutej únikom ropného paliva do rieky v polárnom meste Norilsk sľúbil šéf podniku Norilsk Nickel Vladimir Potanin, ktorý odhadol náklady na desať miliárd rubľov (3,4 miliardy korún). Norilsk sa 180.000 obyvateľmi leží asi 300 kilometrov za polárnym kruhom. Mesto bolo postavené okolo podniku Norilsk Nickel, ktorý je popredným svetovým výrobcom niklu, platiny a paládia.