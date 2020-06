KORONAVÍRUS Čína a ázijské krajiny zneužili pandémiu na obmedzovanie slobôd, tvrdí OSN

Bacheletová vo vyhlásení vyjadrila znepokojenie zo sprísnenia cenzúry v niekoľkých krajinách spoločne so svojvoľným zatýkaním a zadržiavaním ľudí, ktorí kritizujú reakciu svojej vlády, alebo len zdieľajú informácie či názory na koronavírusovú pandémiu. "V Bangladéši, Kambodži, Číne, Indii, Indonézii, Malajzii, Mjanmarsku, Nepále, na Filipínach, na Srí Lanke, v Thajsku a vo Vietname bolo hlásené zatýkanie za prejavy nespokojnosti alebo údajného šírenia nepravdivých informácií prostredníctvom tlače a sociálnych médií," uviedla Bacheletová.

Z Číny má Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) informácie o viac ako tucte prípadov, keď zdravotnícky personál, akademici, ale aj bežní občania, boli zadržiavaní a v niektorých prípadoch aj obvinení za zverejnenie svojich názorov alebo iných informácií o situácii týkajúcej sa koronavírusovej pandémie či za kritiku reakcie vlády.

Medzi týmito prípadmi sú napríklad aj dvaja vysokoškolskí absolventi, ktorých v apríli údajne zadržali po tom, ako vytvorili on-line úložisko webového obsahu súvisiaceho s prepuknutím ochorenia COVID-19 v Číne. Bacheletová uznala potrebu obmedziť akékoľvek podnecovanie nenávisti voči menšinám a šírenie dezinformácií za účelom ochrany verejného zdravia, no trvá na tom, že by to nemalo viesť k zámernému alebo aj neúmyselnému cenzurovaniu a zasahovaniu do práv jednotlivcov.