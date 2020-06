Mrazivé stretnutie na súde po tom, ako Lenka vyskočila s Martinkom (†22 mes.) z okna: Zdrvujúci odkaz otca

Od pondelka prebieha na krajskom súde hlavné pojednávanie. Belsk.cz priniesol mrazivú spoveď Matěja, ktorý v osudný deň spal. Zobudili ho až policajti, ktorí mu prišli oznámiť zdrvujúcu správu. „Je to rok, čo sa to stalo, a ona je stále na slobode. Myslím si, že keď to bude vedieť viac ľudí, môže sa to zmeniť,“ zdôvodnil, čo ho primälo k rozhovoru pre denník.

Syna mu už nič nevráti. Jediné, po čom túži, je poznať odpoveď, prečo mu jeho partnerka vzala dieťa. Nikdy mu to totiž nepovedala. „Po roku a siedmich mesiacoch sa konečne začína súd, ktorý snáď vyrieši vraždu môjho syna Martinka. Po prvýkrát prekročím prah súdu, aby som sa vrahyni Lenke postavil tvárou v tvár a pozrel sa jej do očí.“

S Lenkou sa stretol v utorok. Podľa obžaloby sa k činu odhodlala po tom, ako sa pohádala s otcom dieťaťa. Žena na súde opísala komplikovaný a neuspokojivý vzťah s partnerom.

Na udalosti osudnej noci si vraj nepamätá. Bola za synom, ktorý žil u otca, na návšteve a zaspala v izbe. „Prebrala som sa a nevedela som, čo sa deje,“ povedala. „Neverím, že som to urobila,“ dodala Lenka, absolventka dvoch vysokých škôl, ktorá bola vyšetrovaná na slobode a teraz si dorába doktorát.

Matěj v slzách vypovedal, ako sa o chlapca staral, pretože jeho matka oňho veľmi nejavila záujem a dochádzala za ním len občas.

Žene hrozí až 18-ročný trest za mrežami. Súd plánuje vyniesť rozsudok v závere týždňa.

Obrovská tragédia

Sídliskom v Českých Budějoviciach burácali 6. novembra roku 2018 sirény záchranných zložiek. Záchranári sa ponáhľali k paneláku, pred ktorým ležala žena a dieťa. Martinko mal 22-mesiacov a zomrel na mieste. Jeho matka Lenka (27) skončila s ťažkými zraneniami v nemocnici.

Vyskočila matka s dieťaťom v náručí z okna úmyselne, alebo šlo o nešťastnú náhodu? Túto otázku riešili kriminalisti, ktorí po ôsmich mesiacoch Lenku obžalovali z vraždy.

„Po zhromaždení všetkých potrebných posudkov a po vyhodnotení stôp pristúpili kriminalisti k obvineniu ženy. Aj napriek týmto skutočnostiam ide o obrovskú ľudskú tragédiu a polícia nebude k prípadu zverejňovať podrobnosti,“ uviedol vlani pre denník policajný hovorca Jiří Matzner.