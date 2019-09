Polícii sa v byte naskytol hrozný pohľad: Náhradná matka týrala deti ukrutným spôsobom

Podľa denníka Daily Mail po vniknutí do bytu v meste Dnipro na strednej Ukrajine policajti objavili adoptívneho syna Žitnikovej pripútaného ku kreslu. Chlapec menom Stas sedel na zemi so zaviazanými očami, so zviazanými rukami a nohami. Ústa mal zapečatené lepiacou páskou. Na krku mal ručne vyrobený hrubý obojok a k nemu pripojenú kovovú reťaz, ktorej druhý koniec bol pripevnený ku kreslu. Zdroj: Polícia Dnipro

Šokovaní policajti vyslobodili chlapca a vzali ho do nemocnice na lekárske vyšetrenie. Ich kolegovia vyhľadali v práci 56-ročnú riaditeľku Annu Žitnikovú a zatkli ju. Ženu, ktorá si osvojila štyri deti, jej susedia považovali za starostlivého rodiča. Ich názor sa však dramaticky zmenil, keď im deti vyrozprávali podrobnosti z každodenného života svojej rodiny. Zdroj: Polícia Dnipro Suseda Tatiana povedala miestnym médiám: „Deti nám ukázali foto Stasa urobené ich mobilným telefónom. Zápästia a členky mal zviazané lepiacou páskou. Deti povedali, že ich matka neustále Stasa zväzovala ako trest za hlasné rozprávanie. Zavolali sme políciu.“ Stas a jeho osvojení súrodenci vo veku štyri, šesť a 13 rokov boli matke odobraní a umiestnení do zariadenia pre sociálnu a psychologickú rehabilitáciu. Zdroj: Polícia Dnipro Maria Atroškinová, psychologička, ktorá pracuje s deťmi, povedala: „Tieto deti ich matka pravidelne zneužívala. Vulgárne ich urážala a ak podľa nej „poskakovali a dotýkali sa jej vecí, spútala ich. Matka mala tiež špeciálnu palicu, ktorou ich bila. Deti sú na seba veľmi naviazané. Neustále sa objímajú a bozkávajú. Sú k sebe veľmi láskavé. Nikto z nich sa nechce stretnúť s matkou. Boja sa jej.“ Zdroj: Polícia Dnipro Na súdnom pojednávaní 27. augusta bola Anna Žitniková obvinená zo zneužívania detí, mučenia, nezákonného pozbavenia osobnej slobody a zanedbávania rodičovských povinností. Bola prepustená do domáceho väzenia na dva mesiace a ak bude uznaná vinnou, hrozí jej až 10 rokov väzenia. Zdroj: Polícia Dnipro Prokurátor Andrij Krasikov z prokuratúry Dnipro uviedol: „Trinásťročná osvojená dcéra podozrivej Mira bola svedkom mučenia a dosvedčila, že to bola jej matka, ktorá pripútala chlapca k kreslu. Podľa nej Žitniková zviazala a pripevnila reťazou Stasa každý deň pred prácou.” Žitniková si osvojila deti, aby dostávala mesačne 15-tisíc hrivien (asi 550 eur) detských prídavkov. Podľa miestnych médií už bola pozbavená rodičovských práv. Vyšetrovanie pokračuje.