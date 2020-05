Medzi pozvanými na Trumpom avizovaný summit G7 chýba Čína, upozorňuje Kosačev

"Rusko je vždy pripravené na dialóg v akejkoľvek podobe, ale za podmienok rovnosti účastníkov a predovšetkým rovnakých príležitostí ovplyvňovať (prijímané) rozhodnutia," uviedol Kosačev pre Interfax. Dodal, že Moskva sa nemôže uspokojiť s rolou diváka na summite G7. Kosačev zároveň považuje za dôležité, že Trump uznal tento formát skupiny G7 za zastaraný. "Toto je zrejmé už dlho - sedmička (G7) sa stala nástrojom na demonštrovanie jednoty západného sveta, ale prestala vytvárať nové riešenia," vyhlásil Kosačev, ktorý súčasne pripomenul, že Rusko na tento aspekt v minulých rokoch opakovane upozorňovalo.

Kosačev však súčasne upozornil, že v zozname pozvaných na Trumpom navrhovaný summit chýba Čína. Ruský senátor pritom poukázal na to, že Čína a niekoľko ďalších krajín "sa aktívne a plodne podieľajú na činnostiach oveľa účinnejšieho mechanizmu G20". "Ak je iniciatíva amerického prezidenta zameraná na zjednotenie niektorých krajín proti iným, potom to nemôže byť prijateľné," vyhlásil Kosačev v tejto súvislosti. Trump v noci na sobotu oznámil, že odloží júnový summit skupiny G7 a pozve naň aj ďalšie krajiny. Toto zoskupenie združujúce ekonomicky najvyspelejšie štáty už podľa Trumpa neodráža skutočnú situáciu vo svete, informovala agentúra AFP.

"Nemyslím si, že by G7 skutočne odrážala to, čo sa deje vo svete, je to veľmi zastaraná skupina krajín," povedal šéf Bieleho domu novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One, ktorým sa viezol z Floridy do Washingtonu. Summit G7 by sa mal podľa Trumpa namiesto júna konať až na jeseň, a to aj za účasti viacerých ďalších krajín. Konkrétne v tejto súvislosti spomenul Rusko, Južnú Kóreu, Indiu a Austráliu. Stretnutie lídrov Británie, Kanady, Francúzska, Nemecka, Japonska, Talianska a USA sa malo pôvodne konať koncom júna v Camp Davide v americkom štáte Maryland. Rusko bolo z pôvodnej G8 vylúčené pred piatimi rokmi v reakcii na anexiu Krymského polostrova.