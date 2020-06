Šamanovi, ktorý chce vyhnať z Putina démona, nariadili liečenie

MOSKVA - Mestský súd v meste Jakutsk na ruskom Ďalekom východe poslal v utorok šamana Alexandra Gabyševa na povinné liečenie do psychiatrickej nemocnice. Dĺžka hospitalizácie nebola súdom stanovená, informoval spravodajský portál Novaja gazeta. So žiadosťou nariadiť šamanovi psychiatrickú liečbu sa na súd obrátila jedna z nemocníc, kde bol Gabyšev hospitalizovaný od 12. do 29. mája.

Klinika uviedla, že šaman sa prišiel dať hospitalizovať dobrovoľne, vo svojej žiadosti však súčasne napísala, že Gabyševa doviedli policajti. Zástupcovia kliniky vo svojej žiadosti trvajú na nutnosti hospitalizácie Gabyševa, pretože podľa ich názoru "trpí preceňovaním svojej osobnosti". Toto svoje tvrdenie lekári zdôvodnili Gabyševovým zámerom "škodiť vláde (v Rusku) a zvrhnúť (ruského prezidenta Vladimira) Putina, pretože je démon a antikrist".

V prospech šamana sa pred zasadnutím súdu vyjadrila primátorka Jakutska Sardan Avksentijevová, ktorá jeho prenasledovanie označila za "selektívny trest". Ak by súd vyhovel žiadosti psychiatrickej kliniky, znamenalo by to, že na povinné liečenie bude môcť byť poslaný ktokoľvek, kto si podľa názoru iných osôb "o sebe priveľa myslí". Samotný šaman na nové súdne konanie reagoval veľmi pokojne, napísala Novaja gazeta. "Ak bude výsledok súdu v môj neprospech, nie je to koniec. Kto seje vietor, žne búrku," uviedol. Viacerí ochrancovia ľudských práv v súvislosti s touto kauzou varovali pred návratom k praxi z čias Sovietskeho zväzu, keď komunistický režim zatváral svojich odporcov do psychiatrických liečební.

"Je zjavné, že ho chcú uznať za nepríčetného," povedal člen rady pre ľudské práva v administratíve ruského prezidenta Nikolaj Svanidze, ktorý vyslovil pochybnosti o zákonnosti postupu úradov voči Gabyševovi. "V súlade so sovietskymi tradíciami je, že ak človek vystupuje proti existujúcej štátnej moci, je buď kúpený, alebo blázon. A šamana je ťažké označiť za kúpeného," citoval svojho času Svanidzeho portál Svoboda.org. Magazín dodal, že 86 percent ruských voličov, medzi ktorými sú aj Putinovi priaznivci, žije mimo prozápadne ladených miest a mnohí z nich stále hlboko veria v to, čo stelesňuje Gabyšev.

Ľudia platia šamanom

V odľahlejších častiach Ruska je podľa magazínu stále bežné, že ľudia platia šamanom alebo ľuďom s podobnými "schopnosťami", aby im pomohli nájsť lásku svojho života, dosiahnuť dobrú úrodu, či získať viac peňazí či šťastia. Podľa niektorých odhadov je v Rusku viac ako 1000 šamanov, ktorí v roku 2018 zvolili spomedzi seba "najvyššieho šamana" a vyzvali, aby ich praktiky boli v Rusku oficiálnym uznávaným náboženstvom. Šamanizmus bol pre Rusov vždy osobitnou fascináciou a štúdie ukázali, že dve tretiny žien v Rusku počas svojho života vyhľadali šamana či veštca alebo vešticu.

Gabyšev sa vlani v marci vydal na 8000 kilometrov dlhý peší pochod z Jakutska na Sibíri do Moskvy, aby "vyhnal démona", ktorý podľa neho posadol šéfa Kremľa Vladimira Putina a obnovil vládu ľudu. Počas svojej púte zdôrazňoval, že ako biely šaman mieni poraziť temné sily bez použitia akéhokoľvek násilia. Do Moskvy plánoval doraziť v auguste 2021. Cestou sa k nemu pridávali viacerí prívrženci. Až do 19. septembra, keď ho polícia zadržala, prekonal asi 3000 kilometrov. Na druhý pochod sa vydal vlani v decembri, ale opäť nedorazil do cieľa. Medzičasom experti zistili, že šaman Gabyšev nie je duševne zdravý.