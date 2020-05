Trump ukončil spoluprácu s WHO: Ste pod vplyvom Číny! Peniaze dáme na globálne účely

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump dnes oznámil, že USA končí spoluprácu so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Na mimoriadne zvolanej tlačovej konferencii tiež uviedol, že Spojené štáty svoje prostriedky pôvodne určené tejto organizácii venujú na iné globálne zdravotnícke účely, informovali agentúry. Trump v súvislosti s týmto krokom WHO opätovne obvinil, že je pod vplyvom Číny.

"Dnes náš vzťah so Svetovou zdravotníckou organizáciou ukončíme," vyhlásil Trump na mimoriadne zvolanej tlačovej konferencii v Bielom dome. WHO znovu obvinil, že je ovládaná Pekingom, a to napriek tomu, že Spojené štáty zaplatili na príspevkoch mnohonásobne viac než Čína. Organizácii tiež vyčítal, že nie je prístupná reformám, ktoré podľa jeho mienky potrebuje.

Americký prezident v tejto súvislosti opätovne kritizoval čínsku vládu za to, že podľa jeho názoru nezabránila rozšíreniu koronavírusu SARS-CoV-2 do sveta. To viedlo k pandémii, ktorá si v Spojených štátoch vyžiadala už viac ako 100.000 obetí.

Trump minulý týždeň pohrozil trvalým zastavením amerického financovania Svetovej zdravotníckej organizácie a prehodnotením členstva USA, ak organizácia dostatočne nepreukáže svoju nestrannosť voči Číne. V liste šéfovi WHO Tedrosovi Adhanomovi Ghebreyesusovi napísal, že WHO ukázala "znepokojujúci nedostatok nezávislosti" voči Pekingu a že zlyhala v odozve na šírenie koronavírusu.