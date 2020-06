Nemecký minister Maas reagoval na stiahnutie amerických vojsk z Nemecka slovami ľútosti

"Ak dôjde k stiahnutiu časti amerických jednotiek z územia Nemecka, berieme to na vedomie," uviedol Maas pre denník Bild am Sonntag. "Ceníme si spoluprácu s americkými ozbrojenými silami, ktorá sa za desaťročia rozrástla, čo je v záujme oboch našich krajín," vyhlásil Maas. Zároveň však pripustil, že vzájomné vzťahy sa od nástupu Trumpovho kabinetu skomplikovali. "V transatlantickej aliancii sme blízkymi partnermi, no je to zložité," dodal Maas. Niektorí ďalší politickí predstavitelia v Berlíne však boli v kritike Trumpovho plánu zhovievavejší omnoho menej. Jeho rozhodnutie totiž považujú za poslednú ranu americko-nemeckým vzťahom a potenciálne bezpečnostné riziko.

Podpredseda poslaneckého klubu CDU Johann Wadehpul povedal, že urobiť takéto rozhodnutie bez toho, aby ho Spojené štáty najprv konzultovali so svojimi spojencami v NATO, "opäť raz dokazuje, že vláda Donalda Trumpa zanedbáva svoje základné vodcovské povinnosti". Wadephul tiež uviedol, že z nezhôd medzi spojencami NATO by mohli ťažiť Rusko a Čína. Transatlantický koordinátor nemeckej vlády Peter Beyer varoval, že Trumpov plán stiahnuť približne 9500 amerických vojakov spoločne s ich rodinami oslabí "transatlantické mosty". Naopak poľský premiér Mateusz Morawiecki v sobotu vyhlásil, že dúfa v presun niektorých amerických jednotiek z Nemecka do Poľska.

O plánovanom znížení početného stavu informoval v piatok denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na vyjadrenia amerických vládnych predstaviteľov. Americký prezident Donald Trump podľa nich nariadil Pentagónu, aby sa do septembra 2020 znížil počet amerických vojakov v Nemecku o približne 9500. Na nemeckom území je v súčasnosti trvale umiestnených 34.500 príslušníkov armády USA. Spojené štáty už vlani v lete pohrozili stiahnutím časti amerických vojakov z Nemecka. Stalo sa tak v kontexte napätia medzi Berlínom a Washingtonom okolo nemeckých príspevkov do NATO a zahraničných misií.