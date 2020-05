KORONAVÍRUS Johnsonov poradca Cummings zvažuje, že odstúpi: Dôvod je veľmi prostý

V úrade poradcu predsedu vlády by Cummings mohol skončiť do šiestich mesiacov, napísal vo štvrtok Daily Mail, podľa ktorého by ho však pravdepodobne žiadne tresty nepostihli. Polícia totiž uviedla, že Cummings síce porušil pravidlá týkajúce sa opatrení v boji proti pandémii koronavírusu, avšak polícia voči jeho osobe žiadne právne kroky podniknúť neplánuje. Ide totiž len o mierne porušenie predpisov, keďže Cummings dodržiaval pravidlá týkajúce sa spoločenského odstupu. Hovorca vlády uviedol, že týmto je celý prípad uzavretý.

Zdroj: SITA/Yui Mok/PA via AP

Cummings začiatkom apríla so svojím synom a manželkou cestoval 400 kilometrov cez celé Anglicko. Jeho manželka mala v tom čase príznaky ochorenia COVID-19, u Cummingsa sa objavili koncom marca. Krátko po tom však opustil svoj dom v Londýne a neskôr ho videli v spoločnosti svojho syna neďaleko domu Cummingsových rodičov v meste Durham v severovýchodnom Anglicku. Premiérovho poradcu na inom mieste v severovýchodnom Anglicku videli aj na Veľkonočný pondelok (13. apríla).

Za odstúpenie Cummingsa sa vyslovili aj poslanci vládnucej Konzervatívnej strany. Premiér Johnson vo štvrtok oznámil, že od začiatku júna dôjde k ďalšiemu postupnému uvoľňovaniu zavedených obmedzení, píše rakúska stanica ORF. V Anglicku sa potom budú môcť pri zachovaní odstupu stretávať skupinky do šesť osôb, a to napríklad v súkromných záhradách.

Otvoriť sa majú opäť aj základné školy a trhy. Do školských lavíc by sa mali v polovici júna vrátiť aj starší žiaci. Od 15. júna sa po 12-týždňovej prestávke znovu otvoria aj všetky obchody. Prevádzka hotelov sa spustí v júli. Nové pravidlá avšak platia len pre Anglicko, keďže vlády Škótska, Walesu a Severného Írska počítajú s opatrnejším časovým plánom na zmierňovanie opatrení.