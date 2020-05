KORONAVÍRUS Tragické ekonomické následky: Pandémia môže uvrhnúť do chudoby až 86 miliónov detí

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

NEW YORK - Koronavírusová pandémia a jej ekonomické dôsledky môžu do konca roku 2020 do chudoby uvrhnúť až 86 miliónov detí. Uvádza sa v spoločnej štúdii Detského fondu OSN (UNICEF) a neziskovej organizácie Save the Children (Zachráňme deti). Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.