Rodina porazila KORONAVÍRUS a stala sa obeťou byrokracie: Rozhorčený otec len nechápavo krúti hlavou

MILÁNO – Štvorčlenná talianska rodina – otec, matka, dcéra a syn – je od polovice marca v domácej karanténe, hoci sú už všetci členovia vyše mesiaca zdraví. Môže za to chaotický postup tamojších úradov, kvôli ktorému zrejme ešte ďalší mesiac doma pobudnú.

Keď druhý marcový týždeň chytil koronavírus Paolo, hlava rodiny, všetko sa začalo rúcať ako domček z karát. „Praktický lekár mi cez telefón predpísal paralen, ďalších 14 dní sa ale o mňa prakticky nikto nezaujímal, aj keď som ležal so 41-stupňouvou horúčkou. Bolela ma hlava a dočasne som stratil čuch a chuť,“ zveril sa Talian tamojšiemu denníku Corriere della Sera, ktorý citovali Novinky.cz.

Muž sa preto rozhodol obrátiť na súkromnú kliniku, ktorá mu v pohodlí domova spravila röntgen. Snímka ukázala, že má obojstranný intersticiálny zápal pľúc. Keďže ho rodinný doktor odmietol vyšetriť, otec kontaktoval pohotovosť. V nemocnici mu potvrdili ochorenie covid-19.

Pomohol koktail liekov

Paolovi nakoniec zabral mix liekov. „V oddelení určenom pre infikovaných covidom-19 som ostal šesť dní. Dostával som dve silné antibiotiká, dva antiretrovirálne lieky proti HIV, hydrochlorochín proti malárii, niekoľko injekcií denne heparinu, a to nepočítam ďalšie paraleny a lorazepam, aby som vôbec zaspal. Niektorí pacienti totiž kričali od bolestí a zúfalstva a miestnosťou sa neustále ozýval hluk respirátorov,“ opísal ťažké chvíle svojho života.

Po šiestich dňoch mohol odísť do domácej karantény. Prekvapilo ho však, že nemocnica ho už ani nezavolala na röntgenové vyšetrenie. „Po 14 dňoch mi mali vykonať kontrolný výter, to sa však stalo až za ďalšie dva týždne.“

Byrokratická mašinéria

Ostatní členovia rodiny, ktorí medzitým podľa všetkého prekonali koronavírusovú infekciu v domácej izolácii, sa od doby, keď Paolo ochorel, z domu ani nepohli. Navyše požiadali rodinného lekára, aby ich zapísal na zoznam "prípadov, ktoré sú v úzkom styku s pacientom pozitívnym na covid-19". To bolo 20. apríla a všetci štyria už boli podľa všetkého zdraví.

Rodina však formálnym oznámením spustila byrokratickú mašinériu. „Mesiac po oznámení zavolali môjho syna, ktorý podstúpil sérologický test 18. mája, ktorý u neho, pochopiteľne, odhalil prítomnosť protilátok. O dva dni neskôr ho zavolali k prvému výteru a začal novú karanténu, ktorá sa má skončiť začiatkom júna. Potom pôjde na druhý výter, čo znamená, že zostane zavretý doma, kde sme všetci od 9. marca, ešte mesiac,“ poznamenal Paolo.

„Moja dcéra z nepochopiteľných dôvodov neabsolvovala sérologický test súčasne s bratom, ale objednali ju na začiatok júna. Je jasné, že bude musieť prejsť tou istou tortúrou výterov, len o tri týždne neskôr, čo bude znamenať ďalšiu rodinnú karanténu,“ posťažoval sa muž.

„A to nehovorím o mojej žene, ktorá mala na konci marca asi dva týždne horúčku: tej sa úrady aj cez naše opakované urgovanie ešte vôbec neozvali,“ dodal. Paolova manželka je už síce viac než mesiac zdravá, no čakajú ju ešte ďalšie týždne v karanténe. Podľa hrubého odhadu by tak celá rodina mohla opustiť domácu izoláciu niekedy v prvej polovici júla.