KORONAVÍRUS Ekonómovia sú v koncoch: Dopad krízy prinesie ešte horšie čísla, než sa očakávalo

WASHINGTON - Medzinárodný menový fond (MMF) kvôli dopadom pandémie spôsobnej novým koronavírusom opäť zhoršil výhľad vývoja globálnej ekonomiky. Na tento rok počíta s prepadom hrubého domáceho produktu (HDP) až o 4,9 percenta, uviedol dnes fond vo svojom aktualizovanom výhľade. V apríli sa čakal pokles o tri percentá a už tento prepad by znamenal najhlbšiu recesiu globálnej ekonomiky za posledných 90 rokov.

Pandémia choroby COVID-19 mala v prvej polovici roka na ekonomickú aktivitu oveľa horší dopad, než sa čakalo. Fond predpokladá, že zotavenie bude pomalšie, než sa pôvodne domnieval. Vo väčšine krajín fond čaká nižšiu spotrebu, najmä kvôli výraznejšiemu narušeniu domácej ekonomickej aktivity. Okrem slabšej spotreby sa ale fond obáva útlmu investícií, pretože firmy pri vysokej neistote odkladajú kapitálové výdavky. Zhoršenie súkromného ​​domáceho dopytu čiastočne kompenzuje politická podpora.

Príde nárast, no pomalší ako sa predpokladalo

Ekonomická aktivita by sa mala začať zlepšovať v druhej polovici tohto roka. V budúcom roku by potom HDP mal celosvetovo vzrásť o 5,4 percenta. To je o 0,4 percentuálneho bodu menej, ako uvádzala aprílová predpoveď. Spotreba má budúci rok postupne silnieť a očakáva sa, že sa zvýšia aj investície, aj keď zostanú zatiaľ relatívne nízke.

Rovnako ako v aprílovom výhľade MMF aj tentoraz varoval, že v prípade najnovšej prognózy existuje oveľa vyššia miera neistoty, ako je obvyklé, a to kvôli neistému vývoju pandémie. Konečný vývoj bude závisieť na hĺbke poklesu v druhom štvrťroku, ktorý ešte nie je známy, a od rozsahu a trvania šoku.

V tomto roku menový fond prvýkrát očakáva pokles vo všetkých regiónoch, aj keď jeho výška sa bude v jednotlivých ekonomikách výrazne líšiť. Záležať bude na vývoji pandémie, schopnosti krajín dostať pod kontrolu jej šírenie, ďalej na štruktúre ekonomík a ich závislosti na jednotlivých sektoroch, najmä na turistike a rope, či na rastových trendoch pred krízou.

Rýchly pád a pomalý rast na pôvodné hodnoty

Rozvinuté krajiny tento rok čaká podľa aktualizovaného výhľadu hospodársky pokles o osem percent namiesto pôvodne uvádzaných 6,1 percenta. Rovnakým tempom sa podľa fondu zníži ekonomika Spojených štátov, zatiaľ čo HDP eurozóny sa prepadne o 10,2 percenta. Budúci rok by rozvinuté krajiny mohli vykázať rast o 4,8 percenta.

Ekonomika rozvíjajúcich sa a rozvojových krajín tento rok v úhrne zrejme vykáže pokles o tri percentá, čo je o dva percentuálne body hlbší prepad, než s akým počítal fond v apríli. Na budúci rok MMF očakáva pre tieto krajiny rast o 5,9 percenta.

Čína sa pomaly zotavuje

Čínska ekonomika, ktorá už je na ceste k oživeniu z prudkého prepadu v prvom štvrťroku, by mala tento rok vykázať rast o jedno percento. Čiastočne jej pomôžu aj stimulačné opatrenia vlády. Indická ekonomika by ale mala o 4,5 percenta klesnúť a prudký pokles čaká aj dve najväčšie krajiny Latinskej Ameriky - Brazíliu o 9,1 percenta a Mexiko o 10,5 percenta. V Mexiku sa ešte nepodarilo dostať šírenie choroby pod kontrolu.

Výrazné zníženie cien ropy spolu s pandémiou potom spôsobí hlbokú recesiu v Rusku, kde MMF tento rok odhaduje hospodársky prepad na 6,6 percenta a v Saudskej Arábii, kde počíta s poklesom o 6,8 percenta.