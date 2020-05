KORONAVÍRUS Čínski vedci zistili, aké vlastnosti životného prostredia sú pre nákazu vhodné

Výskumníci študovali vzájomný vzťah medzi typickými charakteristikami životného prostredia a šírením koronavírusu vo svete. Ich práca vychádzala z 3,75 milióna prípadov nákazy koronavírusom, nahlásených v období od 21. januára do 6. mája v 185 krajinách po celom svete. Vedci dospeli k záveru, že 60 percent prípadov ochorenia COVID-19 bolo potvrdených v regiónoch s miernymi teplotami vzduchu od päť do 15 stupňov Celzia. Vedúci autor štúdie Chuang Čung-wej zdôraznil, že výskumníci sa nespoliehajú na predpoklad, že šírenie koronavírusu sa pri zvýšenej teplote vzduchu zastaví.

Okrem toho zistili, že 73,8 percenta nakazených ľudí žilo v regiónoch s absolútnou vlhkosťou od tri do desať gramov vodných pár na kubický meter vzduchu. Odborníci vo svojej práci poznamenali, že posudzovali len prirodzené faktory ovplyvňujúce šírenie nového koronavírusu, ale existujú aj ďalšie faktory. Výskum zverejnili v časopise Science of The Total Environment.

Čínski predstavitelia koncom decembra 2019 Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) oznámili, že v stredočínskom meste Wu-chan sa vyskytli prípady zápalu pľúc dovtedy neznámeho pôvodu. Potom boli postupne prípady nákazy novým koronavírusom, ktoré WHO pomenovala ako ochorenie COVID-19, hlásené z každého kúta sveta.

WHO 11. marca 2020 vyhlásila výskyt koronavírusu za pandémiu. Podľa najnovších štatistík sa po celom svete koronavírusom infikovalo vyše 5.601.800 ľudí a hlásených bolo vyše 338.000 mŕtvych. Z ochorenia sa vo svete zatiaľ vyliečilo viac ako 2.381.000 ľudí, dodala TASS.