Neznámy útočník zastrelil syna federálnej sudkyne: Podozrivého našli mŕtveho

V dome zastrelili syna federálnej sudkyne

Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Lennihan

NEW YORK - V americkom štáte New Jersey v nedeľu útočník zastrelil 20-ročného syna federálnej sudkyne a zranil jej manžela. Polícia sa domnieva, že útočníkom mohol byť právnik, ktorého našli v pondelok mŕtveho v meste Rockland v štáte New York, píše spravodajská stanica NBC News.