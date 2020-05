KORONAVÍRUS Česko otvorí od 26. mája ďalšie hraničné prechody: Kontroly budú len náhodné

Doteraz platilo, že kontrolované boli všetky osoby, ktoré prechádzali cez hranice. Toto opatrenie malo pôvodne zostať v platnosti do 13. júna. "Na (zasadnutie) vlády na budúci pondelok pripravím materiál, ktorý umožní od 26. mája prechod na náhodné kontroly namiesto tých stálych. A otvorí sa viac hraničných prechodov," napísal pre Novinky.cz Hamáček. Na zmene sa v pondelok dohodla vláda ČR. Hamáček nespresnil, ktoré hraničné prechody pribudnú k tým súčasným.

Pendleri dochádzajúci za prácou, nebudú musieť mať k dispozícii test na koronavírus starý štyri dni, ale bude im stačiť jeden test za mesiac, dodal Hamáček.

V utorok bude o otvorení hraníc s Rakúskom a Gréckom rokovať minister zahraničných vecí Tomáš Petříček - v prípade Grécka by sa tak mohlo stať od 1. júla. Petříček chce, aby sa do polovice júna otvorili hranice so všetkými štátmi susediacimi s Českom. Jeho cieľom je aj to, aby ľudia v lete mohli cestovať na dovolenku bez povinného absolvovania testu na prítomnosť nového koronavírusu, ako aj to, aby nemuseli po návrate do vlasti ísť do karantény.