Slovák Kristián je podozrivý z vraždy: Kvôli KORONAVÍRUSU je na slobode! Úrady s tým nevedia pohnúť

PRAHA/BRATISLAVA - Argentína prepustila na slobodu zadržaného Slováka Kristiána Daneva, ktorý je v Česku podozrivý z vraždy. Stalo sa tak už vlani v decembri, keď sa argentínske úrady rozhodli nevyhovieť českej žiadosti o mužovo vydanie. Povedal to hovorca ministerstva spravodlivosti Vladimír Řepka.

Česká strana sa snaží neprávoplatné rozhodnutie o zamietnutí vydania zvrátiť, ďalší vývoj prípadu však podľa hovorcu zabrzdila súčasná epidemiologická situácia. O tom, že juhoamerický štát nevyhovel českej žiadosti o vydanie Daneva na trestné stíhanie, informovalo ministerstvo bez ďalších podrobností tento rok v januári. Tridsaťpäťročný Danev teraz opäť figuruje v policajnej databáze hľadaných ľudí.

Nie je jasné, ako sa situácia vyvinie

„V prípade vydania Kristiána Daneva z Argentíny do Českej republiky zatiaľ k ďalšiemu vývoju nedošlo. Samozrejme za to môže situácia okolo pandémie COVID-19. Pán Danev bol však už v decembri 2019 prepustený z väzby na slobodu. V aktuálnej situácii je však predčasné odhadovať ďalší postup,“ uviedol teraz hovorca na otázku, čo sa s mužom stane, ak rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. Nie je tak zatiaľ jasné, či by Argentína prípadne prevzala Danevovo stíhanie.

Zdroj: Policie ČR

Danev je podozrivý z vraždy dvadsaťštyriročného muža spáchanej v roku 2009 v dome v Poděbradoch. Česká polícia po Slovákovi vyhlásila pátranie niekoľko mesiacov po čine. Medzinárodný zatykač nasledoval v roku 2013. Na jeho základe potom muža pred dvoma rokmi zadržali argentínski policajti. K podielu na mužovom dolapení a identifikácii sa vtedy prihlásil Interpol, ktorý využil metódu počítačového rozpoznania tvárových čŕt. Databáza Interpolu obsahuje dáta z viac než 160 štátov.