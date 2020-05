KORONAVÍRUS Trump pohrozil prerušením bilaterálnych vzťahov: Čína posiela jasnú výzvu

Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien v piatok na brífingu v Pekingu uviedol, že "zachovanie stabilného rozvoja americko-čínskych vzťahov je v bytostnom záujme obyvateľov oboch krajín a prispieva k svetovému mieru a stabilite." Podľa hovorcu Čaa by v súčasnosti Čína a USA mali pokračovať v posilňovaní spolupráce pri zvládaní pandémie choroby COVID-19, čo najskôr ju poraziť, liečiť pacientov a obnoviť ekonomiku a výrobu. Dodal, že od USA si to však vyžaduje ústretovosť voči Číne.

Toto vyhlásenie z Pekingu prišlo po tom, ako Trump vo štvrtok vyhlásil, že "práve teraz" si neželá hovoriť s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Trump tiež vyhlásil, že je "veľmi sklamaný" z toho, ako sa Čína správa počas koronavírusovej pandémie. "Mám (s ním) veľmi dobrý vzťah, ale jednoducho... práve teraz sa s ním nechcem rozprávať," povedal šéf Bieleho domu pre americkú spravodajskú televíznu stanicu Fox Business, ktorá sa venuje témam podnikania a ekonomiky.

Na otázku, či si Spojené štáty zvolia cestu odplaty, Trump neuviedol nič konkrétne, ale upozornil: "Je veľa vecí, ktoré by sme mohli urobiť. Mohli by sme urobiť všeličo. Mohli by sme prerušiť celý vzťah." Obchodní zástupcovia Číny a USA sa pritom - aj napriek súčasnému napätiu vo vzájomných vzťahoch v dôsledku pandémie - minulý piatok dohodli na "vytvorení vhodných podmienok" na plnenie prvej fázy obchodnej dohody podpísanej na začiatku tohto roka.