KORONAVÍRUS Rozbieha sa kolotoč uvoľňovacích opatrení: Brusel chce do leta otvoriť hranice!

BRUSEL - Krajiny Európskej únie by mali postupne začať uvoľňovať obmedzenia na hraniciach pred letnou turistickou sezónou. Najprv má prísť na rad otváranie hraníc medzi štátmi, kde je vývoj infekcie chorobou COVID-19 podobne priaznivý. Odporučila to dnes Európska komisia, podľa ktorej by štáty pri rušení kontrol nemali diskriminovať občanov ďalších krajín Európskej únie.

Na zníženie rizika opätovného šírenia nákazy by podľa komisie malo prispieť dobrovoľné využívanie mobilných aplikácií. Komisia počíta s tým, že v prvej fáze sa začnú postupne otvárať hranice medzi "regiónmi, oblasťami a členskými krajinami s pozitívne sa vyvíjajúcou a dostatočne podobnou epidemiologickou situáciou". K tomuto kroku už pristúpili pobaltské krajiny a uvažuje o ňom napríklad aj Rakúsko. Po uvoľňovaní zákazov volajú obzvlášť juhoeurópske štáty ako Grécko, pre ktoré je významným zdrojom príjmov turizmus.

Zdroj: SITA/AP/Frank Augstein

"Vieme, ako veľmi sa občania EÚ tešia na letnú sezónu a cestovanie. Veľké obete posledných mesiacov umožní zatiaľ len opatrné a postupné znovuotvorenie hraníc," komentovala návrh eurokomisárka pre zdravotníctvo Stella Kyriakidisová. Štáty by podľa komisie mali zabezpečiť, aby sa cez hranice bez problémov dostávali ľudia, ktorí mieria za prácou či za rodinou.

Ak sa štát rozhodne, že umožní cudzincom cestovať na svoje územie, nemal by nikoho diskriminovať a mal by "dovoliť cesty zo všetkých oblastí, regiónov alebo krajín s podobnou epidemiologickou situáciou".

Zásadný zlom až v druhej fáze

V druhej fáze, ktorú komisia časovo nešpecifikovala, by sa mali kompletne otvoriť hranice celého schengenského priestoru, ktorý umožňuje voľný pohyb. Štáty by aj potom mali na svojom území uplatňovať potrebné hygienické opatrenia, ktoré by mali zabezpečiť, aby sa infekcia nezačala znovu šíriť. Komisia počíta s tým, že až po otvorení vnútorných hraníc v rámci únie sa zruší zákaz vstupu cudzincov do EÚ. Ten zatiaľ navrhujú predĺžiť do 15. júna.

Zdroj: SITA/AP/Olivier Hoslet

Šéfka EK Ursula von der Leyenová sa v marci stavala k uzavretiu hraníc medzi členskými štátmi kriticky a označovala ich za krajné riešenie. Niektorí europoslanci pred zverejnením dnešných odporúčaní vyzývali komisiu, aby tlačila na rýchlejšie zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach, ktorých otvorenosť je podľa nich jedným zo symbolov EÚ. Brusel však zdôrazňuje, že opatrenia na ochranu verejného zdravia sú plne v rukách členských štátov, ktorých kroky sa komisia snaží len koordinovať.

Predseda rady si nevie predstaviť život v EÚ bez voľného pohybu

K čo možno najrýchlejšiemu otvoreniu hraníc dnes vyzval únijné krajiny predseda Európskej rady Charles Michel. "Voľný pohyb ľudí je extrémne dôležitá vec," povedal Michel počas vystúpenia v Európskom parlamente. Dodal, že by členské krajiny mohli v otváraní hraníc pokročiť už v "najbližších dňoch".

Zdroj: Topky/Maarty

V rámci letnej turistickej sezóny by podľa EK mali krajiny očakávajúci príchod návštevníkov pred otvorením hraníc zabezpečiť dostatok voľných miest v nemocniciach. Turisti by tiež mali byť informovaní o zdravotných povinnostiach a odporúčaniach platných v konkrétnej krajine. Komisia preto vytvorí interaktívnu mapu, kde budú ľudia môcť prehľadne nájsť informácie o podmienkach pre cestovanie a aktuálnu situáciu vo všetkých štátoch EÚ.

Sledovacie aplikácie na báze dobrovoľnosti

EK takisto odporučila využívanie mobilných aplikácií zisťujúcich polohu ľudí, ktoré môžu pomôcť k zisteniu kontaktov potenciálne nakazených osôb. Štáty by pred otvorením hraníc mali zabezpečiť, aby mohli turisti dostávať varovania na celom území EÚ bez ohľadu na to, akú aplikáciu budú používať. Ich využívanie musí byť podľa EK dobrovoľné a rešpektovať právo na ochranu súkromia. Legislatívny proces v rámci sledovania polohy mobilných telefónov na Slovensku, ktorý pod svojou novelou predkladala vláda, však včera stopol Ústavný súd. Vláda toto rozhodnutie rešpektuje.