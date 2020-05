KORONAVÍRUS Počet úmrtí na COVID-19 prekročil v USA 84-tisíc: V stredu pribudlo 1813 obetí

V Spojených štátoch, ktoré sú z hľadiska pandémie nového druhu koronavírusu najviac postihnutou krajinou na svete, bolo podľa univerzity celkovo potvrdených už 1.389.935 prípadov ochorenia COVID-19.

Americký odborník na infekčné choroby a expert Bieleho domu na nový druh koronavírusu Anthony Fauci pritom ešte v utorok vyhlásil, že skutočný počet obetí COVID-19 v USA by mohol byť až o 50 percent vyšší, ako uvádzajú oficiálne štatistiky. Podľa Fauciho veľa ľudí, najmä v najviac postihnutom New Yorku, zomrelo doma skôr, než boli prijatí do nemocnice.