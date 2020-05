KORONAVÍRUS Rusko odmieta tvrdenia západných médií o vyššom počte obetí epidémie

MOSKVA - Ruské ministerstvo zahraničných vecí sa mieni oficiálnym listom ohradiť proti tvrdeniam denníkov Financial Times a New York Times a žiadať od nich dementovanie článkov o štatistikách smrtnosti na infekčnú chorobu COVID-19 v Rusku. Podľa agentúry Interfax to v stredu uviedla hovorkyňa ruského rezortu Marija Zacharovová.

Výzvu na popretie týchto správ Rusko zašle aj predstaviteľovi Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu (OBSE) pre slobodu médií Harlemovi Désirovi, generálnej riaditeľke Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru a (UNESCO) Audrey Azoulaovej, ako aj sekretariátu OSN, "pretože ide o príklad tej istej infodémie, na ktorej riziká upozornil aj generálny tajomník OSN António Guterres".

Správy západných médií o vyššom počte obetí epidémie COVID-19, ako ho uvádzajú oficiálne štatistiky, v stredu rozhodne odmietla aj podpredsedníčka ruskej vlády Tatiana Golikovová. Počet obetí epidémie v Rusku je podľa nej "7,6-krát nižší ako vo svete". Zdôraznila, že v Rusku sa nikdy nemanipulovali oficiálne štatistiky.

Britský denník Financial Times predtým napísal, že smrtnosť na koronavírus môže byť v Rusku o 70 percent vyššia, ako uvádzajú oficiálne údaje. Americký denník The New York Times, ktorý prišiel s podobnými informáciami, sa už medzičasom vyjadril, že nevidí dôvod spochybňovať obsah svojho článku. Agentúru TASS o tom v stredu e-mailom informovala viceprezidentka spoločnosti New York Times pre komunikáciu Danielle Rhoadesová-Haová.

Agentúra TASS pripomenula, že osobitná predstaviteľka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v Ruskej federácii Melita Vujnovičová uviedla, že neexistujú žiadne fakty o zámernom znižovaní údajov o smrtnosti na koronavírus v Rusku. V Rusku bolo na koronavírus SARS-CoV-2 pozitívne testovaných 242.271 ľudí. Doteraz sa vyliečilo 48.003 osôb a ďalších 2212 zomrelo.