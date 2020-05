KORONAVÍRUS WHO znepokojuje nárast prípadov domáceho násilia v Európe

Ilustračné foto

Zdroj: thinkstock.com

LONDÝN - Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) "veľmi znepokojuje" narastajúci počet správ o vzostupe domáceho násilia páchaného na mužoch, ženách a deťoch v podmienkach karanténnych opatrení zavedených voči šíreniu nového koronavírusu SARS-CoV-2. Povedal to vo štvrtok riaditeľ európskej sekcie WHO Hans Kluge.