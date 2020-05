Trump sa skutočne vyznamenal: FOTO Návšteva továrne na rúška a žiadne na tvári nemal!

Trump navštívil fabriku v Honeywell v meste Phoenix v americkom štáte Arizona. V momente sa rozšírili aj fotografie z tejto návštevy. Pri prvom pohľade je evidentné, že zamestnanci majú pri svojej práci sami na sebe rúška, no zdá sa, že prezident a jeho kolegovia tento krok jednoducho odignorovali.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

Honeywell v posledných týždňoch vyrába doslova milióny respirátorov a masiek N95 v rámci dohody s ministerstvom obrany. Napriek tomu, že aj vo firme sú značky a znamenia s usmernením, aby si prítomní nasadili rúška, Trump sa rozhodol inak a dal si len ochranné okuliare. Tie ani zďaleka nezaručujú ochranu pred vírusom tak účinne ako nosenie rúška.

Trumpovi nevadili ani prítomní fotografi a s radosťou im zapózoval počas toho, ako si prezeral výrobky, ktoré fabrika zo svojej dielne vypúšťa do sveta. Vo výrobnej hale bolo dokonca až tak veselo, že si jeden z pracovníkov hlasno púšťal kapelu Guns N'Roses. Paradoxne išlo o skladbu "Live and let die" (Ži a nechaj zomrieť).

They are also, somewhat inappropriately, blasting 'Live and let die' over the factory sound system pic.twitter.com/A11qkUla2F