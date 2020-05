KORONAVÍRUS Domácich maznáčikov to najhoršie ešte len čaká: Veterinár hovorí o nápore na ich psychiku

Mimoriadne opatrenia v súvislosti pandémiou koronavírusu nedopadajú iba na ľudí. Vnímajú ich aj domáce zvieratá. Pre Info.cz sa o tom zmienil veterinár Alexandr Skácel.

„Zvieratá vnímajú, že sa deje niečo nezvyčajné. Všetko je pre ne inak, ako boli zvyknuté – majiteľ je stále doma, sú tam deti, ktoré napríklad zlostia, a celý režim je hore nohami,“ vysvetľuje odborník.

Podľa neho môžu ľudia prenášať svoje psychické problémy na zvieratá. „Veľa záleží, čo je to za zviera, aké je staré, akého pohlavia je a či je kastrované. Aj na tom, aká je to domácnosť, či ide o malý byt, alebo veľký dom so záhradou, koľko je tam ľudí a ako to všetci prežívajú.“

Zdroj: Getty Images

Skácel sa ako odborník na psychický stav zvierat v uplynulých týždňoch stretáva so zvýšeným záujmom majiteľov domácich miláčikov. Veterinár však varuje, že skutočný nápor na zvieraciu psychiku ešte len príde.

„Psy a mačky si zvyknú na to, že majiteľ je s nimi stále doma, a potom budú veľmi ťažko chápať, prečo majú byť zrazu samé. Je to tak trocha časovaná bomba, hlavne pre tie zvieratá, ktoré sú citlivejšie a majú sklony k tomu mať patologickú väzbu na majiteľa,“ upozornil Skácel s tým, že najväčšie problémy budú mať zvieratá, u ktorých bola diagnostikovaná takzvaná separačná úzkosť.

Zdroj: Getty Images

Pokiaľ ide o samotný koronavírus, odborník zdôrazňuje, že mačky dlhodobo trpia nákazou iným kmeňom koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie FIP. To má podobne ako covid-19 veľmi vysokú smrtnosť, v prípade najťažšej formy dokonca stopercentnú. „Zatiaľ nie je známy prípad nákazy človeka od zvieraťa, ktoré sa nakazilo súčasným typom koronavírusu a je infekčné. Obávam sa ale, že do budúcna to nie je vylúčené. Môže dôjsť k mutácii do dvoch, troch rokov.“

Skácel sa nazdáva, že ak vírus zmutuje, teoreticky môže dôjsť k prenosu zo zvieraťa na človeka. „Veterinári z toho nemajú radosť, pretože môže vypuknúť panika, keď ľudia budú chcieť utratiť zdravé zvieratá, ktoré nemajú koronavírus, ale napríklad len liečiteľný zápal pľúc, čo je nezákonné,“ uzavrel.