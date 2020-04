KORONAVÍRUS Čína hlási tri nové prípady nákazy: Z Južnej Kórey desať infikovaných

Tri nové prípady nákazy v Číne zahŕňajú dve osoby, ktoré sa infikovali v zahraničí, a jeden komunitný prenos v najsevernejšej čínskej provincii Chej-lung-ťiang, hraničiacej s Ruskom. Práve nakazení prichádzajúci do Číny z Ruska vzbudzujú obavy, že by na severe krajiny mohlo vzniknúť nové ohnisko epidémie. Okrem toho bolo v Číne hlásených aj 25 nových asymptomatických prípadov. V celej krajine je stále pod lekárskym dohľadom okolo 974 asymptomatických pacientov. Čína predtým nezahŕňala do oficiálnych štatistík pacientov, ktorí nevykazovali príznaky ochorenia COVID-19.

V Číne bolo doteraz oficiálne potvrdených 82.830 infikovania koronavírusom. Z nakazených sa 77.474 uzdravilo a boli prepustení z nemocnice. Koronavírusu SARS-CoV-2 tam podľahlo 4633 osôb. Nové obete neboli zaznamenané už dvanásty deň za sebou. Z desiatich nových prípadov v Južnej Kórei je sedem dovezených zo zahraničia, celkový počet nakazených sa tak podľa centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC) zvýšil na 10.738. celkový počet obetí vzrástol na 243.

Ďalších 47 ľudí bolo prepustených z karantény, čím sa ich celkový počet zvýšil na 8764. Počet nakazených je v tejto ázijskej krajine už 26. deň nižší ako 100. Juhokórejská vláda v pondelok podľa agentúry AP poverila ministerstvo školstva, aby pripravilo opatrenia na zaistenie hygieny a dodržania odstupov medzi študentmi v školách. Najneskôr začiatkom mája chce totiž oznámiť časový rozvrh opätovného otvorenia škôl.