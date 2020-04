65-tisíc ľudí blahoželalo veteránovi k 100. narodeninám: Vyzbieral milióny na boj proti koronavírusu

Kráľovská pošta (Royal Mail) v anglickom meste Bedford zverejnila na sociálnej sieti Twitter fotografiu škatúľ obsahujúcich "vyše 40.000 pohľadníc, listov a darčekov" pre bývalého kapitána Moorea. Stanica BBC oznámila, že počet pohľadníc pre "kapitána Toma" medzičasom dosiahol už 65.000. Škatule s listami otvárali asi dve desiatky dobroľníkov.

