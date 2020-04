KORONAVÍRUS Slováci v centre pozornosti Pompea: Americký minister ocenil krok U.S. Steel Košice

"Som rád, že americké súkromné spoločnosti, ako táto na Slovensku, pomáhajú svojmu okoliu," napísal. Pompeo reagoval na tweet veľvyslanectva Spojených štátov na Slovensku. "Sme veľmi hrdí na našich priateľov z U.S. Steel Košice, ktorí podporujú zdravotníkov v košickom kraji v boji proti novému koronavírusu," napísalo veľvyslanectvo.

Glad to see American private sector companies helping their communities, like this one in Slovakia. https://t.co/kryX9Gx8nM