Dopravná nehoda v Česku pripravila o život troch ľudí: Jeden z kamiónov zmietol ľudí z cesty

Nehoda sa stala na ceste prvej triedy u Pňoviček v Teplicku. Do nemocnice záchranári odviezli človeka so stredne ťažkým zranením. Povedal to hovorca krajskej záchrannej služby Prokop Volenik. Je to spolu s januárovou nehodou na Písecku tento rok najtragickejšia nehoda. Zrážka dvoch áut si tam vyžiadala tiež tri ľudské životy.

Zdroj: Twitter/HZS Ústeckého kraje

Pri nehode zasahoval podľa Volenika tiež záchranársky vrtuľník. Zdravotníci resuscitovali jedného zo zranených, mal byť letecky dopravený do traumocentra v Ústí nad Labem. Napriek všetkej snahe záchranárov sa ale človeka oživiť nepodarilo. Dvaja ľudia zomreli bezprostredne po nehode, tretí po neúspešnom oživovaní.

Zdroj: Twitter/HZS Ústeckého kraje

"Komunikácia prvej triedy číslo 13 je pre dopravu v oboch smeroch uzatvorená," povedal hovorca teplickej polície Daniel Vítek. V mieste sa tvoria dlhé kolóny, policajti odkláňajú dopravu. Obchádzka je možná cez Pňovičky. Doba uzávierky sa podľa polície nedá zatiaľ odhadnúť. "Uzávierka bude trvať určite niekoľko hodín," dodal Vítek. Podľa webu polície by cesta mala byť uzavretá do 21:00.

Dnešná nehoda, pri ktorej v Teplicku zomreli traja cestári, je najtragickejšou svojho druhu v posledných rokoch. Naposledy zomrel pracovník údržby tento rok v marci, kedy pri obci Bačalky na Jičínsku zrazilo osobné auto dvoch cestárov, jeden z nich neprežil. V októbri 2015 na diaľnici D5 zrazilo pri Prahe nákladné auto muža, ktorý čistil pti zvodidlách kanálové zvody. Na mieste zomrel. Vážne nehody, kedy niekto zrazil cestárov pri práci, sa stali tiež v septembri 2015 na 63,5 kilometri diaľnice D5 alebo v januári 2018 na diaľnici D10 pri Mladej Boleslavi, v oboch prípadoch pracovníci údržby vyviazli s ťažkými zraneniami.