KORONAVÍRUS Česko začne uvoľňovať obmedzenia v piatich fázach: Rúška zostanú

PRAHA - Väčšina obmedzení v Česku v súvislosti s novým koronavírusom by sa mala skončiť 8. júna. Uvoľňovať sa však budú postupne, a to v piatich fázach. Na budúci týždeň sa spustí prevádzka trhov alebo autobazárov. V utorok o tom rozhodla česká vláda premiéra Andreja Babiša, informoval portál Novinky.cz.

Najskôr bude uvoľňovanie po týždni, potom po dvoch, až do júna - celkovo pôjde teda o päť fáz. "Od 20. apríla budú sprevádzkované všetky remeslá a prevádzky na ne nadväzujúce, farmárske trhy, autobazáre a autosalóny a tréningové aktivity profesionálnych trénerov," uviedol minister obchodu a priemyslu Karel Havlíček po tlačovej konferencii vlády. Povolené budú aj svadby s účasťou do desať ľudí. Od 27. apríla sa začnú otvárať prevádzky s rozlohou do 200 štvorcových metrov. "Nesmú však byť v nákupných centrách väčších než 5000 štvorcových metrov," spresnil Havlíček.

O dva týždne neskôr, čiže 12. mája, budú smieť otvoriť aj prevádzky do 1000 štvorcových metrov, posilňovne alebo fitness centrá. "Záujemcovia však nebudú smieť využívať sprchy a šatne," dodal Havlíček. V pondelok 25. mája sa otvoria letné záhradky, kaderníctva, soláriá, múzeá, galérie a zoologické záhrady. Otvoriť by mali nielen vonkajšie záhradky krčiem, kaviarní a reštaurácií, ale i tie, ktoré budú mať predaj cez výdajné okienko.

Ako posledné sa otvoria 8. júna všetky prevádzky v nákupných centrách, takisto vnútorné priestory kaviarní a reštaurácií. Otvorené budú tiež hotely a divadlá, sprístupnené budú taxislužby. Rúšok ani dodržiavania odstupu a prísnej hygieny sa však Česi tak skoro "nezbavia". "Bez toho to nepôjde," povedal o uvoľňovaní obmedzení námestník ministra zdravotníctva Roman Prymula. Harmonogram pre otvorenie prevádzok však vychádza z toho, že koronavírus bude pod kontrolou, vysvetlil ešte minister Havlíček. Nevylúčil zmeny podľa epidemiologickej situácie, dodali Novinky.cz.