Vedci z WHO prezradili, ako svet môže poraziť koronavírus: Toto jediné nás navždy zachráni

ŽENEVA - Na úplne zastavenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19, ktoré si celosvetovo dosiaľ vyžiadalo vyše 114.000 úmrtí, bude potrebná bezpečná a účinná vakcína. Uviedla to v pondelok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), informuje agentúra AFP.

"Naša globálna prepojenosť znamená, že riziko opätovného zavlečenia a obnovenia COVID-19 pretrvá," povedal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na virtuálnom brífingu zo Ženevy. Zdôraznil, že "v konečnom dôsledku bude na úplné prerušenie prenosu potrebný vývoj a dodanie bezpečnej a účinnej vakcíny".

Zdroj: SITA/Peter Komka/MTI via AP

Šéf WHO tiež vyzval na len "pomalé" rušenie opatrení proti šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2 s tým, že šírenie COVID-19 sa zrýchľuje vysokým tempom, pokles ochorenia je však pomalý. "Inými slovami, cesta dole je oveľa pomalšia než cesta hore," vyhlásil. "Obmedzujúce opatrenia musia byť rušené pomaly a kontrolovane. Nemôže sa to stať všetko naraz... môžu byť zrušené, len keď budú zavedené všetky správne zdravotnícke opatrenia vrátane významnej kapacity na sledovanie kontaktov."

Silnejší ako predchádzajúce ochorenia

Tedros okrem toho povedal, že nový koronavírus je desaťkrát taký smrteľný ako vírus tzv. prasacej chrípky, známy ako A/H1N1, ktorý spôsobil globálnu pandémiu v roku 2009. "Vieme, že (choroba) COVID-19 sa šíri rýchlejšie, a vieme, že je smrteľná, desaťkrát taká smrteľná ako pandémia chrípky v roku 2009," povedal Tedros.

Koronavírusová choroba si dosiaľ vo svete vyžiadala vyše 115.000 životov, nakazilo sa viac ako 1,8 milióna ľudí. WHO eviduje 18.500 obetí "prasacej" chrípky, ktorú odhalili najskôr v Mexiku a USA v marci 2009, podľa štúdie odborného lekárskeho časopisu Lancet, zahŕňajúcej aj odhadované počty úmrtí v Afrike a juhovýchodnej Ázii, však bolo obetí 151.700 až 575.400.

Pri pandémii chrípky typu A/H1N1, vyhlásenej od júna 2009 do augusta 2010, sa nepotvrdili pôvodné obavy z ešte väčšej smrteľnosti, približuje AFP. Vakcíny prišli rýchlo, no Západ, najmä európske krajiny, a WHO čelili následne kritike, že reagovali prehnane v čase, keď si každoročné epidémie chrípky podľa údajov WHO vyžiadajú 250.000 - 500.000 obetí.