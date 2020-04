KORONAVÍRUS spôsobil neskutočnú tragédiu: Začalo to mylnou pozvánkou na večeru, skončilo to smrťou

PHOENIX - Ľudskosť a dobré slovo z vás možno urobia najlepších priateľov. Svoje by o tom mohla rozprávať istá rodina z americkej Arizony, ktorá pred rokmi takpovediac omylom pozvala na slávnostnú večeru aj jedného hosťa navyše. Ten prišiel a nastala okamžitá harmónia. Šíriaci sa koronavírus však všetko ukončil.

Príbeh sa začal písať ešte v roku 2016 počas obdobia dňa vďakyvzdania, ktorý Američania pravidelne oslavujú. Istá stará mama a jej konverzácia sa na internete stala virálnou prakticky okamžite, keď chcela na slávnostnú večeru pozvať vlastného vnuka, no pomýlila si ho s niekym úplne iným a cudzím. "Večera na deň vďakyvzdania u nás v dome 24 novembra o tretej poobede," oznámila v správe postaršia Wanda.

Omyl ako tradícia

Vtedy len 17-ročný Hinton sa jej opýtal, od koho je táto správa. Odpísala symbolicky "Od tvojej starej mamy.". Ten ju následne informoval, že nie je jej vnukom, no spýtal sa, či aj tak môže prísť. Wanda napokon trvala na pozvánke aj tak, z čoho sa stala príjemná, každoročná tradícia, ktorá pretrvala niekoľko rokov. V posledný rok Hinton a jeho priateľka Mikaela pozvali Wandu a jej manžela Lonnieho do ich rodinného domu na večeru vďakyvzdania a tak si to vymenili.

Mikaela, Jamal, Wanda a Lonnie na spoločnej večeri Zdroj: instagram.com/jamalhinton12

Všetko zmenil neľútostný koronavírus

Príjemnú tradíciu ale narušili zdravotné ťažkosti staršieho Lonnieho, ktorý skončil dokonca v nemocnici. Jamal totiž ešte 2. apríla na sociálnej sieti oznámil, že obaja s Wandou bojujú s ochorením COVID-19 a bol plný nádeje, že sa z toho dostanú. "Je mi to ľúto, ale Wanda a Lonnie majú ochorenie COVID-19 a Lonnie je práve v nemocnici, kde bojuje s aj s COVIDom a aj so zápalom pľúc," písal nešťastný Jamal na Twitter ešte začiatkom apríla.

Zdroj: Twitter.com/@kingjamal08

Choroby boli silnejšie

Po nejakom čase začal zdieľať spomienkové videá s Lonniem, kde už mnohým začalo dochádzať, že prišlo k najhoršiemu. Napokon sa Jamal na sieti priznal 9. apríla. "Ako niektorí viete a možno ste to aj zistili, musím vám oznámiť, že dnes večer to Lonnie nezvládol. Odišiel navždy preč v nedeľné ráno. Wanda mi ale povedala, že cítila celú podporu a lásku s jeho veľkého úsmevu, ktorý mal na tvári a tak vám ďakujem za každý jeden deň s vami," písal zronený Jamal v tweete.

Zdroj: Twitter.com/@kingjamal08

K statusu pripojil aj spomienkové fotografie celej rodiny, ktorá sa stretávala pri rôznych príležitostiach.

Zdroj: Twitter.com/@kingjamal08

Jamal s Mikaelou na YouTube prinášali aktualizované informácie ohľadom vývoja choroby ešte v čase, keď Lonnie žil.