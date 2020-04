KORONAVÍRUS Šéf OSN Guterres varuje: Pandémia COVID-19 zvyšuje nerovnosť žien

NEW YORK - Generálny tajomník OSN António Guterres vo štvrtok varoval, že pandémia nového koronavírusu prehlbuje už existujúce nerovnosti a má "devastačné sociálne a ekonomické následky pre ženy a dievčatá".

Tie by podľa neho mohli zvrátiť aj malý pokrok smerom k rodovej rovnosti, ktorý sa podarilo dosiahnuť za posledných 25 rokov. Informovala o tom agentúra AP. "Vo všetkých sférach - od zdravotníctva po hospodárstvo, bezpečnosť a sociálnu ochranu - sa dosah (pandémie) COVID-19 pre ženy a dievčatá zhoršuje jednoducho na základe ich pohlavia," povedal vo videoposolstve Guterres.

Zatiaľ čo prvé údaje naznačujú, že úmrtnosť na COVID-19 môže byť vyššia u mužov, podľa Gutterresa "takmer 60 percent žien na celom svete pracuje v neformálnej sfére ekonomiky, zarába menej, menej si dokáže našetriť a teda je aj vystavených väčšiemu riziku prepadnúť chudobe".

Šéf OSN upozornil, že milióny žien prišlo v tejto situácii o zamestnanie, pričom "exponenciálne narástla" ich neplatená práca ako dôsledok uzatvorenia škôl, pričom teraz musia viac pomáhať deťom aj starším ľuďom. Toto spôsobuje, že ženám sú odopierané ich práva a príležitosti ako nikdy predtým, uviedol.

Guterres varoval, že ak zanikne dosiahnutý pokrok, bude trvať roky, kým sa situácia dostane na rovnakú úroveň. Ako príklad uviedol dievčatá v puberte, ktoré teraz nechodia do školy a už sa tam možno nikdy nevrátia. Vlády krajín vyzval, aby "ženy a dievčatá postavili do centra svojho úsilia zotaviť sa z COVID-19. Ženy by mali, ako uviedol, zastávať vedúce pozície, mať rovnaké zastúpenie a disponovať rovnakými rozhodovacími právomocami, aké majú muži.